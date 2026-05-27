Thủ tướng yêu cầu Hà Nội triển khai mô hình nhà ở cho thuê quy mô lớn

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc họp về phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chỉ ra nhiều điểm nghẽn trong thực tế, Thủ tướng cho biết thị trường nhà ở còn lệch pha giữa cung và cầu; cơ cấu sản phẩm thiên về nhà ở thương mại và nhà ở để bán, trong khi phân khúc nhà ở cho thuê dài hạn đáp ứng nhu cầu thực sự về nhà ở với giá hợp lý còn rất thiếu.

Trong khi đó, cơ chế, chính sách chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư nhà ở cho thuê dài hạn.

Để tháo gỡ vướng mắc, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội phát triển các khu đô thị đa mục tiêu; rà soát toàn bộ quy hoạch và quỹ đất để có phương án phát triển mô hình nhà ở cho thuê.

Thành phố cần rà soát nhu cầu, đối tượng, chủ động triển khai cơ chế đầu tư xây dựng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng; nghiên cứu có cơ chế tài chính phù hợp, áp dụng giá thuê dài hạn phù hợp với khả năng chi trả.

Một góc Hà Nội từ trên cao.

Thủ tướng lưu ý Thành phố cần có cơ chế quản lý vận hành chuyên nghiệp, hiện đại và triển khai mô hình nhà ở cho thuê quy mô lớn đáp ứng nhu cầu thực tế về nhà ở của người dân sinh sống, làm việc tại Hà Nội; sử dụng linh hoạt nguồn thu từ nhà ở thương mại (bao gồm cả nhà ở xã hội) bằng tiền để đầu tư cho nhà ở cho thuê theo quy định.

Đồng thời, Hà Nội cần lên kế hoạch đầu tư, xây dựng, vận hành dự án nhà ở cho thuê, chủ động đề xuất cơ chế huy động nguồn lực xã hội thực hiện chủ trương này, báo cáo Thủ tướng kết quả trong tháng 7.

Đặc biệt, người đứng đầu giao nhiệm vụ cho chính quyền Hà Nội khẩn trương nghiên cứu, phối hợp triển khai đầu tư xây dựng dự án nhà ở cho thuê và phấn đấu khởi công một số dự án tại Hà Nội trong tháng 6.

Giao nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp để rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về nhà ở cho thuê, đặc biệt là tiêu chuẩn an toàn, phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở cho thuê quy mô nhỏ và vừa. Việc này cần hoàn thành trong tháng 7.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Bộ cũng cần phối hợp với các địa phương, trước hết là các thành phố: Hà Nội, TPHCM, Đồng Nai, Hải Phòng, Đà Nẵng, xác định nhu cầu nhà ở cho thuê theo đối tượng, nhu cầu nhà ở của các bộ, cơ quan trực thuộc Trung ương làm cơ sở quy hoạch và phân bổ nguồn lực, tránh lệch pha cung - cầu.

Cùng với đó, Thủ tướng gợi mở nghiên cứu cơ chế cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã được mua lại nhà ở thương mại, nhà ở xã hội với mục đích duy nhất là để cho thuê.

Bộ Xây dựng đồng thời được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và các địa phương đề xuất cơ chế phù hợp để huy động, phân bổ, sử dụng ngân sách Nhà nước, nguồn lực xã hội cho phát triển nhà ở cho thuê; giao chỉ tiêu cụ thể phát triển nhà ở cho thuê trên cả nước.

Bộ Tài chính được giao đề xuất cơ chế bố trí vốn từ nguồn lực của Nhà nước để triển khai phát triển nhà ở cho thuê, đồng thời hướng dẫn cơ chế hạch toán nguồn thu từ các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để tạo nguồn phát triển nhà ở cho thuê, phương án bảo toàn vốn khi sử dụng ngân sách Nhà nước đầu tư phát triển nhà ở cho thuê...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng chính sách tín dụng ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án nhà ở cho thuê dài hạn theo hướng ổn định lãi suất, thời hạn vay phù hợp với chu kỳ hoàn vốn của dự án.

Trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu cơ chế tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại hoặc cơ chế linh hoạt về hạn mức tín dụng cho các ngân hàng thương mại khi cho vay phát triển nhà ở cho thuê.