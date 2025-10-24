Hà Nội tạm cấm 3 tuyến đường từ 25/10 đến 4/11

Chiều 24/10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết từ ngày 25/10 đến 4/11, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (đường Trường Sa, xã Đông Anh, TP Hà Nội) diễn ra Hội chợ Mùa Thu 2025, Công an TP Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện: Từ 17h ngày 25/10 đến hết ngày 4/11.

Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ diễn ra từ ngày 26/10 đến 4/11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) (Ảnh: Mạnh Quân).

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện:

Cảnh sát sẽ tạm cấm các ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 3.500kg trở lên, ô tô chở khách từ 29 chỗ trở lên và hạn chế đối với xe tải khối lượng hàng hóa chuyên chở dưới 3.500kg, xe khách dưới 29 chỗ và ô tô cá nhân, xe máy hoạt động trên tuyến đường: Lý Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa.

Trong thời gian trên, Công an Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế như sau:

​- Các phương tiện từ các tỉnh Hải Phòng, Bắc Ninh... đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên... đi theo tuyến cầu Thanh Trì, cao tốc Hà Nội, Bắc Giang, quốc lộ 18, Võ Văn Kiệt... và ngược lại.

- Các phương tiện từ quốc lộ 3 đến nút giao Xuân Canh và nút giao Bắc Thăng Long - Vực Dê đi theo hướng đường Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt.

- Các phương tiện từ sân bay Nội Bài đi Võ Nguyên Giáp - quốc lộ 18 đi Võ Văn Kiệt hoặc cao tốc Hà Nội, Bắc Giang.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, trong thời gian tạm cấm, hạn chế phương tiện, cảnh sát yêu cầu tất cả người tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.