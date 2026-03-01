Hà Nội sáng sớm nhiều mây, trưa chiều hửng nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20-21/3, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế duy trì trạng thái thời tiết tương đối ổn định, có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Song từ đêm 20/3, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi có dông.

Tại các khu vực khác trên cả nước, thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Đông Nam Bộ có nơi xảy ra nắng nóng.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn mưa dông có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, trưa, chiều 20/3 Hà Nội có nắng, nhiệt độ cao nhất lên đến 29 độ C.

Hà Nội trưa chiều hửng nắng (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Dự báo thời tiết ngày 20/3, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.