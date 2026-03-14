Hà Nội rào chắn hơn 1,2km đường Nguyễn Trãi và nhiều tuyến đường trung tâm

Trên đường Nguyễn Trãi, đoạn từ Royal City đến nút giao Nguyễn Trãi - Vũ Trọng Phụng (gần 800m), nhà thầu rào chắn cố định bằng rào từng phân đoạn 20-30m, bề rộng đào đường 4,6m, bề rộng rào chắn 5,6m để thi công cống hộp. Bề rộng mặt đường chiều từ Ngã Tư Sở đi Vành đai 3 còn lại khoảng 5-12m mỗi bên để phương tiện lưu thông.

Nhà thầu sẽ thi công theo từng đoạn, sau đó hoàn trả kết cấu mặt đường rồi mới tổ chức làm đoạn tiếp theo.

Đoạn từ nút giao Nguyễn Trãi - Vũ Trọng Phụng đến cầu bộ hành phía trước Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (dài 317m), nhà thầu rào chắn di động, thi công cuốn chiếu theo từng phân đoạn dài 10m, rộng 4m. Bề rộng mặt đường còn lại khoảng 16-18m.

Đoạn từ cầu bộ hành phía trước Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đến nút giao Nguyễn Trãi - Nguyễn Tuân (dài 149m) được rào chắn di động thi công cuốn chiếu từng phân đoạn 10m, bề rộng đào đường 2m, bề rộng rào chắn 3m. Bề rộng mặt đường còn lại khoảng 17-20m.

Hai đoạn từ nút giao Nguyễn Trãi - Vũ Trọng Phụng và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đến nút giao Nguyễn Trãi - Nguyễn Tuân đều thi công từ 22h đến 5h sáng hôm sau. Nhà thầu sẽ hoàn trả mặt đường rồi mới tổ chức thi công phân đoạn tiếp theo.

Lực lượng chức năng sẽ rào chắn cố định ngang đường Tân Nhuệ bằng rào tôn, hai đầu trước vị trí thi công cống ngang đường (cống ngầm qua đê dài 30m).

Hà Nội cấm các phương tiện lưu thông trên đường Tân Nhuệ đoạn từ ngõ 5 đường Tân Nhuệ đến ngõ 351 phố Thụy Phương (các phương tiện được phép từ phố Tân Nhuệ ra, vào 2 ngõ này).

Theo phương án phân luồng giao thông của Sở Xây dựng, nhà thầu sẽ thi công cuốn chiếu bằng rào tôn kết hợp lưới B40 theo từng phân đoạn dài từ 5-10m, bề rộng đào đường 3,3m, bề rộng rào chắn 5m trên đường Lý Thường Kiệt (đào giữa tim đường đoạn từ nút giao Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu đến nút giao Lý Thường Kiệt - Quang Trung) để thi công tuyến cống hộp.

Bề rộng mặt đường còn lại trung bình 5m mỗi bên rào chắn để các phương tiện lưu thông cục bộ qua các vị trí rào chắn phục vụ thi công. Nhà thầu tổ chức rào chắn thi công từ 22h hôm trước đến 5h hôm sau.

Đối với đường Quán Sứ, đoạn từ nút giao Quán Sứ - Lý Thường Kiệt đến nút giao Quán Sứ - Hai Bà Trưng, nhà thầu rào chắn di động thi công cuốn chiếu bằng rào tôn kết hợp lưới B40 theo từng phân đoạn dài từ 5-10m, bề rộng đào đường 3,3m, bề rộng rào chắn 4m trên đường Quán Sứ (đào giữa tim đường) để thi công.

Đoạn từ nút giao Quán Sứ - Hai Bà Trưng đến nút giao Quán Sứ - Tràng Thi sẽ tổ chức rào chắn di động thi công cuốn chiếu bằng rào tôn kết hợp lưới B40 theo từng phân đoạn dài từ 5-10m, bề rộng đào đường 3,1m, bề rộng rào chắn 4 m trên đường Quán Sứ (đào giữa tim đường) để thi công tuyến cống hộp.

Trên đường Tràng Thi, nhà thầu rào chắn di động thi công cuốn chiếu bằng rào tôn kết hợp lưới B40 theo từng phân đoạn dài từ 5-10m, bề rộng đào đường 3,1m, bề rộng rào chắn 4,6m.

Trên đường Hai Bà Trưng, nhà thầu tổ chức rào chắn di động thi công cuốn chiếu bằng rào tôn kết hợp lưới B40 theo từng phân đoạn dài từ 5-10m, bề rộng đào đường 2,9m, bề rộng rào chắn 4m...