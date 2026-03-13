Cảnh sát đường thủy Hà Nội vượt sóng, đưa thẻ cử tri tới xóm chài trên sông

Chiều 13/3, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị này đã tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy, phối hợp với chính quyền triển khai công tác chuẩn bị bầu cử với người dân sống tại các xóm chài.

Cùng ngày, tại khu vực xóm chài bến đò Văn Đức, xã Bát Tràng, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 phối hợp với tổ bầu cử và chính quyền địa phương hỗ trợ phương tiện, bảo đảm an toàn để các tổ công tác đến từng hộ dân phát thẻ cử tri, hướng dẫn người dân kiểm tra thông tin trong danh sách cử tri.

Cảnh sát đường thuỷ cùng cán bộ xã đến các xóm chài tuyên truyền về bầu cử và phát thẻ cử tri (Ảnh: Văn Tiến).

Theo cảnh sát, xóm chài bến đò Văn Đức có 35 hộ dân với 104 nhân khẩu, chủ yếu sinh sống bằng nghề chài lưới, vận chuyển và dịch vụ đò ngang. Do đặc thù sinh sống trên sông nước, nhiều hộ dân thường xuyên di chuyển theo con nước hoặc công việc mưu sinh nên việc tiếp cận từng hộ để phát thẻ cử tri và tuyên truyền về bầu cử gặp không ít khó khăn.

Ông Nguyễn Đức Hùng, Tổ trưởng tổ dân phố tại khu vực bến đò Văn Đức cho biết, địa bàn sông nước rộng, bà con sinh sống phân tán. Nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát đường thủy, cán bộ cơ sở có thể tiếp cận từng hộ dân thuận lợi hơn, giúp việc phát thẻ cử tri và tuyên truyền về bầu cử được triển khai đúng tiến độ.

Tại khu vực trên, các tổ trưởng tổ dân phố và cán bộ cơ sở đang khẩn trương triển khai việc phát thẻ cử tri tới từng hộ gia đình, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cầm trên tay tấm thẻ cử tri, nhiều người dân xóm chài mong muốn sẽ được bầu ra những đại biểu xứng đáng (Ảnh: Văn Tiến).

Nhà chức trách cho biết trong quá trình phát thẻ, cán bộ cơ sở sẽ kết hợp việc tuyên truyền, giải đáp các băn khoăn của cử tri; hướng dẫn về thời gian, địa điểm bỏ phiếu cũng như thông tin danh sách những người ứng cử, bảo đảm mỗi cử tri đều nắm rõ quyền và trách nhiệm của mình.

Trung tá Trần Văn Công, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2, cho biết đơn vị này đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ các tổ bầu cử tiếp cận các khu vực xóm chài, bến đò - nơi người dân sinh sống rải rác trên sông.

Cảnh sát đường thủy sử dụng phương tiện tàu thuyền để hỗ trợ phát thẻ cử tri cho người dân vùng sông nước (Ảnh: Văn Tiến).

“Trong giai đoạn có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng này, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng công an nói chung và lực lượng cảnh sát đường thủy nói riêng không chỉ là giữ vững an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên các tuyến sông mà còn phải chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để phát sinh tình huống phức tạp, bị động, bất ngờ.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng tích cực phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ công tác tuyên truyền, tạo điều kiện để người dân sinh sống trên sông được tiếp cận đầy đủ thông tin, không ai bỏ lỡ ngày hội bầu cử của toàn dân”, Trung tá Trần Văn Công nhấn mạnh.