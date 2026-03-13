Hà Nội ưu tiên xây trường THPT công lập tại 33 phường

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân đối với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Theo đó, trong lĩnh vực giáo dục, một trong những hướng ưu tiên đầu tư của thành phố là phát triển mạng lưới trường, lớp kiên cố, hiện đại, chuẩn hóa, tiên tiến, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, giải quyết triệt để tình trạng thiếu trường, lớp.

Cụ thể, mỗi xã, phường, khu đô thị mới hoặc đơn vị ở có ít nhất 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường THCS công lập. Đồng thời, mỗi khu vực 3-5 vạn dân phải có 1 trường THPT công lập.

Thành phố ưu tiên xây trường THPT ở 33 phường đang thiếu trường học gồm: Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Khương Đình, Thanh Xuân, Khương Liệt, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Sở, Lĩnh Nam, Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi, Tây Hồ, Phú Thượng, Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng.

Phối cảnh trường THPT đang xây dựng tại phường Phú Diễn (Ảnh: Đơn vị thiết kế cung cấp).

Dự thảo quy hoạch cũng nêu chi tiết cơ chế ưu tiên bố trí quỹ đất xây dựng trường học.

Theo đó, quỹ đất 5% dành cho công trình công cộng tại các phường sẽ được ưu tiên sử dụng cho mục tiêu phát triển trường học, đồng thời tận dụng các khu đất còn trống chưa khai thác để xây dựng cơ sở giáo dục.

Đối với các dự án khu đô thị, nhà ở đã được phê duyệt và triển khai trên địa bàn, thành phố yêu cầu ưu tiên bố trí quỹ đất xây dựng trường học ngay từ khâu chấp thuận đầu tư, đặc biệt là trường công lập.

Trường hợp các ô đất đã được quy hoạch làm trường học nhưng chủ đầu tư chậm triển khai hoặc không thực hiện, thành phố sẽ thu hồi để giao cho UBND xã, phường tổ chức xây dựng trường.

Trong khu vực nội đô, các địa bàn thiếu trường học hoặc trường quá tải nhưng không còn quỹ đất để xây dựng trường mới, quỹ đất sau khi di dời các trụ sở cơ quan, các nhà máy, các trường đại học sẽ được nghiên cứu ưu tiên dành để bố trí xây dựng trường phổ thông.

Ngoài ra, trong quá trình cải tạo các khu chung cư cũ, thành phố định hướng dành quỹ đất để phát triển thêm trường mầm non, tiểu học và THCS công lập nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong khu vực.

Song song với đó, Hà Nội tiếp tục tạo cơ chế, khuyến khích các cơ sở giáo dục ngoài công lập tham gia đầu tư xây dựng trường học, từng bước tăng tỷ lệ nguồn vốn ngoài ngân sách trong tổng kinh phí phát triển hệ thống giáo dục của thành phố.