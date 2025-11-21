Hà Nội phân luồng đường Võ Nguyên Giáp để sửa chữa hệ thống chiếu sáng

Ngày 21/11, Sở Xây dựng Hà Nội vừa chấp thuận nội dung tổ chức giao thông trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (từ cầu Cà Lồ đến điểm giao với đường Võ Văn Kiệt) để phục vụ thi công hạng mục sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp.

Giai đoạn 1 thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng sát vỉa hè bên trái và bên phải tuyến đường Võ Nguyên Giáp.

Theo đó, rào chắn di động sát vỉa hè làn bên trái và làn bên phải tuyến đường Võ Nguyên Giáp hướng Hà Nội - Đông Anh và ngược lại để thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng, chiều dài rào chắn 80m, rộng 4m.

Mặt đường còn lại 11m tổ chức cho các phương tiện lưu thông qua phạm vi thi công theo phương án tổ chức giao thông hiện trạng.

Đường Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Hữu Nghị).

Giai đoạn 2 thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng sát dải phân cách giữa làn bên trái và làn bên phải tuyến đường Võ Nguyên Giáp.

Rào chắn di động làn bên trái và làn bên phải sát dải phân cách giữa tuyến đường Võ Nguyên Giáp hướng Hà Nội - Đông Anh và ngược lại để thi công sữa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng.

Thời gian thực hiện từ ngày 22/11 đến hết ngày 14/2/2026.

Trong các ngày lễ, tết, các ngày diễn ra lễ hội trên địa bàn đang thi công hoặc khi có yêu cầu của đơn vị chức năng để đảm bảo an toàn giao thông, chủ đầu tư phải chỉ đạo đơn vị thi công thu dọn máy thi công, vật liệu xây dựng, đất đá thải... tại công trường và hoàn trả ngay hiện trạng hạ tầng giao thông.

Để tổ chức giao thông hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật, đơn vị thi công lập biện pháp thi công cuốn chiếu theo từng phân đoạn 80m để đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông trong phạm vi thi công dự án.

Tại khu vực thi công bố trí hàng rào chắn, căng dây phản quang, lắp đặt hệ thống biển báo hiệu, bố trí 3 lớp cảnh báo trước rào chắn chỉ dẫn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Theo đó, tại các vị trí thi công yêu cầu bố trí các biển báo I.441 (khoảng cách 500m, 100m, 50m đến phạm vi thi công), biển báo giới hạn tốc độ tối đa cho phép và hệ thống chóp nón, đèn cảnh báo, dây phản quang...

Đồng thời, bố trí người hướng dẫn phân luồng giao thông tại phạm vi thi công và hướng dẫn phân luồng từ xa cho các phương tiện đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông tại các vị trí thi công.

Sở Xây dựng yêu cầu không được phép thi công trong giờ cao điểm sáng từ 6h đến 9h, chiều từ 16h đến 19h30 hàng ngày theo quy định của UBND thành phố Hà Nội, các phương tiện phục vụ thi công của dự án phải di chuyển về nơi tập kết và không được dừng đỗ trên phạm vi thi công gây ùn tắc giao thông.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị có phương án ứng trực, bố trí đầy đủ trang thiết bị, phương tiện máy móc để phối hợp khi có sự cố gây ùn tắc giao thông, mất an toàn giao thông, cung cấp đầy đủ số điện thoại liên lạc với các lực lượng chức năng... để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Trong quá trình thi công phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, nếu để xảy ra tai nạn chủ đầu tư, nhà thầu thi công chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm, theo yêu cầu của Sở Xây dựng.

Các phương tiện tham gia thi công phải được đăng ký, cấp phép của cơ quan chức năng của thành phố nhằm kiểm soát, hạn chế tối đa phương tiện lưu thông qua khu vực.