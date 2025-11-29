Phố cà phê đường tàu nhộn nhịp trở lại sau khi bị giải tỏa

Sáng 29/11, khu phố cà phê đường tàu trên trục Trần Phú - Điện Biên Phủ lại tấp nập như cũ dù vừa bị lực lượng chức năng giải tỏa vài ngày trước. Đa phần khách du lịch là người nước ngoài, vẫn tập trung đông dọc hai mép đường ray.

Ngay đầu đường ray dù có gắn biển cấm tụ tập trong khu vực nguy hiểm, song dòng người ra vào gần như không bị ảnh hưởng.

Trên đoạn đường sắt khoảng 300m từ Trần Phú đến Phùng Hưng, các quán cà phê mở san sát, đặt bàn ghế cho khách ngồi ngay mép ray. Khoảng cách đường ray khoảng trên dưới 1m, hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu 3m của hành lang bảo vệ.

Dù trước đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu các hộ kinh doanh trong khu vực tháo dỡ và không đón khách để đảm bảo an toàn hành lang đường sắt, nhưng đến sáng nay, các quán đã bày bàn ghế trở lại để phục vụ khách.

Những vị trí ngồi này nằm ngay mép đường ray, chỉ cách đoàn tàu đang hoạt động chưa đến 1m.

Đoàn tàu chạy qua với khoảng cách rất gần khiến nhiều du khách vừa ngỡ ngàng xen lẫn sự thích thú.

Ban đầu, nhiều du khách ngồi trong quán cà phê tỏ ra háo hức khi tàu đang chạy tới, nhưng khi nhận ra khoảng cách quá gần, họ hơi giật mình và nép sát vào tường.

Không ít quán cà phê thu dọn bàn ghế và tạm ngừng hoạt động chỉ trong thời gian ngắn, sau đó mở cửa trở lại.

Du khách vừa trò chuyện vừa thoải mái chụp ảnh giữa đường ray, tình trạng này diễn ra nhiều năm qua tại phố cà phê đường tàu.

Bên cạnh các quán cà phê, người giao bia và nước ngọt vẫn đi lại với những thùng hàng cồng kềnh quanh khu vực đường tàu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách và người dân.

Khoảng 10h, sau khi chuyến tàu rời ga lúc 9h40 đã khuất bóng, một chủ quán thản nhiên đặt lại bàn ghế sát đường ray. Ông vừa kê ghế vừa trấn an với khách rằng chuyến tàu vào buổi sáng đã hết và chiều mới có chuyến tiếp, khiến nhiều khách an tâm ngồi lại, chụp ảnh và thưởng thức cà phê.

Phố cà phê đường tàu nằm dọc tuyến đường sắt ở khu vực giáp ranh giữa 3 phường là phường Điện Biên Phủ, phường Cửa Nam và phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội). Thời gian qua, dù TP Hà Nội đã có nhiều biện pháp cứng rắn nhưng tình trạng các hộ kinh doanh trên phố cà phê đường tàu mở cửa đón khách du lịch, tập trung đông đúc đã gây ảnh hưởng đến hành lang an toàn đường sắt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.