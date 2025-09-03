Hà Nội kiến nghị sớm thẩm định thoát lũ cho dự án 250ha ven sông

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa có văn bản báo cáo Thanh tra Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 495/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ trong quản lý nhà nước về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai trên địa bàn thủ đô.

Kết luận thanh tra chỉ rõ, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư, UBND TP Hà Nội phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận, diện tích sử dụng đất 250ha, khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chưa có ý kiến thẩm định các nội dung liên quan đến thoát lũ, an toàn đê điều và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc đó đã vi phạm Luật Đê điều và Luật Đất đai.

Dự án sinh thái trên được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) giao cho Công ty TNHH Thương mại Kim Thanh thực hiện vào năm 2008.

Phối cảnh dự án Khu vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận (Ảnh: CĐT).

Thanh tra Chính phủ đề nghị Hà Nội rà soát dự án và xem xét, xử lý nghiêm đảm bảo đúng thẩm quyền, an toàn đê điều và hành lang thoát lũ.

UBND TP Hà Nội cho biết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thẩm định các nội dung liên quan đến lĩnh vực thoát lũ, đê điều và phòng chống thiên tai của dự án. UBND TP Hà Nội là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư. Luật Thủ đô có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 quy định thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại bãi sông, bãi nổi là UBND TP Hà Nội.

Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hà Nội đang chỉ đạo Công ty TNHH Thương mại Kim Thanh và các sở ngành, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các nội dung liên quan đến điều chỉnh dự án theo ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Từ đó, lãnh đạo Hà Nội kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm thẩm định các nội dung liên quan đến khu vực thoát lũ, đê điều và phòng chống thiên tai của dự án.

“UBND TP Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện dứt điểm Kết luận thanh tra số 495/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ. Quá trình thực hiện phát sinh khó khăn, vướng mắc, Hà Nội sẽ tiếp tục đề xuất, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra Chính phủ và các bộ ngành liên quan”, văn bản của Hà Nội cho hay.

Vị trí dự án sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận (Ảnh: Google Maps).

Tháng 4 năm nay, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo các sở ngành phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vướng mắc phát sinh của nhiều dự án trên địa bàn, trong đó có dự án trên.

Dự án được giới thiệu có quy mô 250ha, nằm ở bờ nam sông Hồng. Khu đô thị được xây dựng tại đây sẽ nằm dọc theo sông đào dẫn nước từ sông Hồng về sông Đáy, thuộc địa bàn huyện Phúc Thọ cũ.