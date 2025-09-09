Hà Nội kiểm tra ngay trách nhiệm việc chậm giải quyết hồ sơ đất đai

Ông Cù Ngọc Trang, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (Đoàn kiểm tra) TP Hà Nội, vừa ký ban hành thông báo về kiểm tra trách nhiệm để xảy ra chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai thời gian qua.

Thời gian qua, Đoàn kiểm tra nhận được nhiều phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về việc giải quyết thủ tục hành chính quá hạn quy định đến nay chưa có kết quả giải quyết.

Trên cơ sở các phản ánh, kiến nghị tiếp nhận được, Đoàn kiểm tra triển khai kế hoạch kiểm tra, mốc thời gian từ ngày 1/7 đến ngày 29/8, thời gian dự kiến trong vòng 60 ngày làm việc.

Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội (ngoài cùng bên trái), tại buổi kiểm tra đột xuất công tác giải quyết thủ tục hành chính ngày 17/7 (Ảnh: CTV).

Nội dung kiểm tra chú trọng vào trách nhiệm để xảy ra chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai trong giai đoạn chuyển giao giữa mô hình chính quyền địa phương 3 cấp sang chính quyền địa phương 2 cấp.

Đoàn kiểm tra, giám sát sẽ tập trung kiểm tra các hồ sơ bàn giao từ cấp quận/huyện cũ và xã/phường cũ về xã/phường mới.

UBND các xã, phường trên địa bàn Hà Nội có trách nhiệm tự kiểm tra, xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, cung cấp toàn bộ tài liệu có liên quan gửi về Đoàn kiểm tra (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố) sau 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành thông báo.

Trường hợp sau thời gian trên, Đoàn kiểm tra, giám sát không nhận được báo cáo, hồ sơ, tài liệu liên quan, trách nhiệm sẽ được ghi nhận đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm muộn trong giải quyết thủ tục hành chính thời gian qua.

Trên cơ sở báo cáo tự kiểm tra của các đơn vị, Trưởng Đoàn kiểm tra quyết định đơn vị kiểm tra trực tiếp và thông báo lịch làm việc cụ thể. Sau quá trình kiểm tra, Đoàn sẽ tổng hợp kết quả và ban hành thông báo kết luận kiểm tra.

Ông Cù Ngọc Trang cho biết thông báo này thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức trong giai đoạn chuyển đổi mô hình chính quyền.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra trách nhiệm để xảy ra chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính cũng hướng tới mục tiêu giảm phiền hà, bảo đảm tốt hơn quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp.