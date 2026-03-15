CSGT Hà Nội xuyên đêm bảo đảm an ninh trật tự trước ngày bầu cử

Đêm 14/3, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch của Công an Hà Nội về việc bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tối cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 2 đã phối hợp với Công an phường Ba Đình triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát ban đêm trên địa bàn.

Tổ công tác kiểm tra vũ khí, công cụ hỗ trợ trước giờ làm nhiệm vụ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo đó, cảnh sát sẽ chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Các tổ công tác được bố trí tuần tra lưu động, khép kín địa bàn, tập trung tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực đông dân cư và những địa điểm có liên quan đến công tác bầu cử.

Nhà chức trách cho biết, mục tiêu của kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và trấn áp các đối tượng có hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật, không để lợi dụng thời điểm ban đêm để thực hiện các hành vi gây mất an ninh, trật tự trước thềm ngày bầu cử.

Lực lượng chức năng tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm, khu vực liên quan đến công tác bầu cử (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo đó, nhiệm vụ của từng tổ, từng cán bộ được phân công cụ thể theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả”, bảo đảm việc triển khai kế hoạch đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả.

Cảnh sát cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các tổ công tác sẽ kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Các lực lượng làm nhiệm vụ trong đêm 14/3 (Ảnh: Công an cung cấp).

Phòng CSGT Hà Nội cho hay, trong thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử, lực lượng CSGT và công an phường sẽ duy trì chế độ ứng trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.