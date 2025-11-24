Hà Nội giải đáp về bảng giá đất mới sắp công bố, có nơi tăng hơn 20%

Ngày 24/11, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về chương trình kỳ họp thứ 28, sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28/11.

Tại buổi họp báo, phóng viên báo Dân trí đã đặt câu hỏi về dự thảo bảng giá đất của Hà Nội, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Theo đó, giá đất tại một số khu vực tăng hơn 20% so với bảng giá hiện hành, làm dấy lên lo ngại trong cử tri về khả năng hình thành mặt bằng giá mới trên thị trường bất động sản thủ đô.

Trả lời vấn đề này, bà Hồ Vân Nga, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân TP Hà Nội, cho biết việc ban hành bảng giá đất mới là thẩm quyền và trách nhiệm của HĐND TP, thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

TP Hà Nội nhìn từ trên cao (Ảnh: Hữu Nghị).

UBND TP Hà Nội đã giao các cơ quan chuyên môn để thuê đơn vị tư vấn và lựa chọn phương pháp định giá đất theo đúng Luật Đất đai, dự thảo cũng đã được công khai lấy ý kiến rộng rãi của người dân.

Theo báo cáo trình HĐND TP Hà Nội, bảng giá đất lần này được chia theo 17 khu vực, áp dụng cho ba loại đất gồm đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất nông nghiệp.

Đối với đất ở, khi chia theo 17 khu vực, phần lớn mức giá gần như không thay đổi so với bảng giá hiện hành.

Bà Hồ Vân Nga, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân TP Hà Nội (Ảnh: Trần Phú).

Một số khu vực tăng hơn 20% như phản ánh của cử tri nhưng chỉ chiếm rất ít; còn lại chủ yếu tăng 2-3%. Đối với đất thương mại dịch vụ, nhiều nơi chỉ tăng 7-8%, đất nông nghiệp cơ bản giữ nguyên.

Về phương pháp định giá, bà Hồ Văn Nga cho biết đơn vị tư vấn đã lựa chọn một trong ba phương pháp theo quy định pháp luật và tham khảo các yếu tố so sánh, phân tích tác động, loại trừ những biến động bất thường để bảo đảm tính phù hợp, kể cả yếu tố trượt giá.

"Nhìn chung, mức điều chỉnh lần này không quá đột biến, đất nông nghiệp phục vụ sản xuất và các dự án thu hồi đất hầu như không tăng; chỉ một số tuyến đường được đầu tư mở rộng, giá giao dịch tăng cao theo dữ liệu từ văn phòng đăng ký đất đai và văn phòng công chứng nên phải điều chỉnh để tiệm cận giá thị trường theo luật", bà Hồ Vân Nga nói.

Kỳ họp thứ 28 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025) dự kiến xem xét 75 nội dung thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp này HĐND TP Hà Nội sẽ không thực hiện việc chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại hội trường như thường lệ, mà chất vấn qua văn bản.