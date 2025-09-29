Đề xuất mới nhất gỡ khó cho việc định giá đất

Sáng 29/9, Bộ Tư pháp cho biết đang tổ chức thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Qua một năm thi hành, Luật Đất đai năm 2024 đã bộc lộ nhiều vướng mắc đòi hỏi phải tiếp tục sửa đổi, bổ sung.

Một khu đất đấu giá tại Hoài Đức, Hà Nội (Ảnh: Dương Tâm).

Tại dự thảo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan soạn thảo) đề xuất phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục định giá đất; bảo đảm trung thực, khách quan, minh bạch; bảo đảm tính độc lập giữa tổ chức tư vấn xác định giá đất, hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất và cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định giá đất; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

Dự thảo bổ sung thông tin giá đất đầu vào (quy định tại các điểm a, b và c khoản 3 Điều 158 Luật Đất đai) là thông tin được hình thành trong thời gian 24 tháng tính từ thời điểm xây dựng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất trở về trước; đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết các phương pháp định giá đất.

Thay đổi này nhằm đảm bảo rõ ràng, thống nhất trong lựa chọn thông tin xác định giá đất để xây dựng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, đồng thời linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện, phù hợp với yêu cầu quản lý về giá đất.

Trong khi đó, bảng giá đất được áp dụng để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, tính thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc sử dụng đất, thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với Nhà nước, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Bảng giá đất được đề xuất xây dựng theo loại đất, khu vực, vị trí. HĐND cấp tỉnh quyết định bảng giá đất định kỳ 5 năm một lần, công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026 và được sửa đổi, bổ sung khi cần thiết. Chính phủ sẽ quy định chi tiết điều này.

Dự thảo nghị quyết nêu rõ, hệ số điều chỉnh giá đất là tỷ lệ tăng, giảm giá đất của các loại đất tương ứng với khu vực, vị trí đã quy định trong bảng giá đất.

UBND cấp tỉnh được giao quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng từ ngày 1/1 hàng năm. Trường hợp cần thiết UBND cấp tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất trong năm hoặc cho từng khu vực để áp dụng.

Sửa đổi này, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhằm phù hợp với việc không quy định về giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, linh hoạt cho Chính phủ trong việc quy định các nội dung liên quan đến hội đồng thẩm định bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất.

Nếu được Quốc hội thông qua tại kỳ họp tới, nghị quyết trên sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/1/2026.