Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, đến sáng 8/10, Hà Nội còn 13 điểm ngập úng, gồm: Khu đô thị Resco, ngã 3 Mỹ Đình - Thiên Hiền, Lê Đức Thọ (quảng trường sân vận động Mỹ Đình), Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên (sau Keang Nam), Võ Chí Công (tòa nhà UDIC), Phú Xá (ngã 3 Phú Xá - Phúc Hoa), Phan Văn Trường, Trần Bình, đường gom Đại lộ Thăng Long, cầu Bươu - Yên Xá, Triều Khúc, Tố Hữu (Lương Thế Vinh - Trung Văn), Quyết Thắng.

Để xử lý tình trạng ngập úng, Công ty Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý khi xảy ra úng ngập.

Cơn mưa lớn sáng 7/10, khiến nhiều khu vực tại Hà Nội ngập sâu (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đồng thời đơn vị vận hành tối đa công suất các trạm bơm đầu mối trên hệ thống gồm trạm bơm Yên Sở (vận hành 20/20 bơm), trạm bơm cầu Bươu, trạm bơm Đồng Bông 1, 2, trạm bơm Cổ Nhuế, trạm bơm Đa Sỹ,... nhằm hạ mực nước trên hệ thống thoát nước.

Ngoài ra, công ty cũng mở đập Thanh Liệt để hỗ trợ thoát nước cho sông Nhuệ.

Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 11, từ rạng sáng 7/10, trên địa bàn Hà Nội có mưa lớn diện rộng, lượng mưa tập trung trong khoảng thời gian ngắn từ 5 đến 7 giờ. Tổng lượng mưa trung bình từ 100mm đến hơn 300mm.

Đến 10h ngày 7/10, Hà Nội có 122 vị trí ngập úng, trong đó có 29 vị trí không lưu thông được, 93 vị trí ngập nước vẫn lưu thông được.