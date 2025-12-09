Nhiều chung cư cấm xe máy điện, Sở Xây dựng Hà Nội gợi ý hướng giải quyết

Tại buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Hà Nội cấm xe máy xăng theo giờ: Tính toán nào cho hạ tầng và sinh kế?" do báo Dân trí phối hợp với Văn phòng UBND TP Hà Nội tổ chức chiều 9/12, ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội, cho biết thời gian qua một số chung cư cao tầng trên địa bàn thành phố từ chối tiếp nhận xe điện hoặc không cho phép sạc trong tầng hầm.

Lập khu riêng biệt để sạc xe điện trong hầm chung cư

Căn cứ theo các quy định, nghị định của pháp luật, ông Đào Việt Long cho rằng các vấn đề vướng mắc hay tranh chấp tại chung cư hiện nay thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã, phường.

Trước mắt, để giải quyết các nội dung trên Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị UBND xã, phường phối hợp với các ban quản trị, ban quản lý nhà chung cư kiểm tra, rà soát phân định tách biệt các khu vực để xe (xe máy, xe đạp điện, xe máy điện) thành khu riêng biệt để đảm bảo an toàn về cháy nổ tại các tầng hầm nhà chung cư.

Bên cạnh đó, ban quản trị, ban quản lý nhà chung cư cần rà soát các diện tích đất tại khu vực nhà chung cư đảm bảo diện tích phù hợp chuyển đổi công năng để bố trí sử dụng làm bãi để xe đạp điện, xe máy điện và xây dựng các trụ sạc xe điện đảm bảo thuận tiện cho người dân cũng như đảm bảo an toàn về cháy nổ.

Ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội (Ảnh: Hải Long).

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội, về lâu dài, các Sở ngành thành phố sẽ phối hợp, hướng dẫn UBND xã, phường trong việc giải quyết các tranh chấp, bất đồng trong công tác quản lý sử dụng nhà chung cư nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng sẽ kiến nghị các bộ ngành (Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, Bộ Khoa học công nghệ) căn cứ chức năng, nhiệm vụ sớm ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn nơi đỗ xe tại tầng hầm nhà chung cư nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về PCCC.

Trạm sạc công cộng có tính năng dùng chung

Ông Đào Việt Long cho biết thêm, để phát triển hệ thống hạ tầng trạm tiếp năng lượng sạch theo định hướng đề ra, trong dự thảo Nghị quyết chuyển đổi giao thông xanh Hà Nội đã đặt ra một hệ thống các quy định toàn diện để phát triển trạm sạc, bảo đảm đi trước một bước so với lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông xanh.

Thứ nhất, thành phố sẽ yêu cầu UBND cấp xã chủ động rà soát, lựa chọn và đề xuất các vị trí có khả năng triển khai trạm sạc công cộng trong giai đoạn đầu.

Danh mục này được trình UBND thành phố xem xét phê duyệt nhằm bảo đảm các vị trí được đề xuất đều có tính khả thi cao, phù hợp với nhu cầu dân cư và điều kiện hạ tầng thực tế.

Thứ hai, đối với hạ tầng hiện hữu, dự thảo quy định rõ: Các bãi đỗ xe và kết cấu hạ tầng đường bộ đang khai thác trong khu vực Vành đai 3 đang được đề xuất bố trí tối thiểu 15% tổng số chỗ đỗ xe có trạm tiếp năng lượng sạch công cộng trước ngày 1/1/2030.

Một số chung cư ở Hà Nội cấm sạc xe điện dưới hầm (Ảnh: Đỗ Quyên).

Bên cạnh đó các bãi đỗ xe tại chung cư, tòa nhà thương mại, bệnh viện và các công trình công cộng khác nếu đảm bảo đầy đủ các quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy cũng áp dụng quy định tương tự. Quy định này nhằm bảo đảm năng lực đáp ứng nhu cầu sạc ở các khu vực có mật độ phương tiện lớn và nhu cầu sử dụng cao.

Thứ ba, với các công trình xây mới, tiêu chuẩn được nâng lên ở mức cao hơn: Các kết cấu hạ tầng đường bộ đầu tư mới theo quy hoạch đang được đề xuất bố trí ít nhất 30% chỗ đỗ có trạm sạc công cộng.

Các bãi đỗ xe tại chung cư, tòa nhà thương mại, bệnh viện và các công trình công cộng khác cũng áp dụng quy định tương tự.

Thứ tư, thành phố sẽ ưu tiên triển khai các dự án bến, bãi đỗ xe theo quy hoạch, nhất là tại trung tâm và các cửa ngõ. Đây vừa là điều kiện để hoàn thiện mạng lưới giao thông tĩnh, vừa tạo nền tảng bố trí trạm sạc công cộng đủ quy mô, đồng bộ, hiện đại.

Đặc biệt, dự thảo nêu rõ trạm tiếp năng lượng sạch công cộng sẽ có tính năng dùng chung.

Lý giải về việc này, ông Đào Việt Long cho biết, đây là hệ thống hạ tầng công cộng, được lắp đặt trên đất công hoặc các vị trí công cộng do nhà nước quản lý, nơi mà mọi người dân đều có quyền tiếp cận, không phân biệt sử dụng xe của hãng nào, không phụ thuộc vào nhà đầu tư nào.

Vì vậy, trạm sạc phải tương thích với nhiều loại phương tiện, nhiều hãng sản xuất, bảo đảm nguyên tắc bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ công.

Hạ tầng công cộng này không thể xây dựng theo mô hình độc quyền, nơi mỗi doanh nghiệp tự lắp trạm chỉ phục vụ xe của riêng mình, điều đó sẽ gây chia cắt thị trường, lãng phí không gian công cộng, làm tăng chi phí xã hội và cản trở người dân chuyển đổi xe xanh.