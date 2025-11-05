Hà Nội "chốt" làm dự án khẩn cấp lấy nước sông Hồng bổ cập cho sông Tô Lịch

UBND TP Hà Nội đã họp, nghe các đơn vị báo cáo về tình hình triển khai các dự án thoát nước, phương án bổ cập nước sông Tô Lịch gắn với dự án đầu tư cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch và việc đầu tư xây dựng các hồ điều hòa theo quy hoạch trên địa bàn.

Trong những năm gần đây, tình trạng tiêu thoát nước vào mùa mưa trên địa bàn Hà Nội chưa đảm bảo, gây ngập úng; tình trạng ô nhiễm môi trường (nhất là các sông, hồ khu vực nội đô) vào mùa khô diễn biến phức tạp.

Theo Hà Nội, việc kết nối giữa các hệ thống tiêu, thoát nước với sông Hồng chưa được hoàn chỉnh.

Cảnh quan hai bên sông Tô Lịch đã được cải thiện (Ảnh: Thành Đông).

Về phương án bổ cập nước sông Tô Lịch, UBND TP Hà Nội thống nhất dừng việc nghiên cứu triển khai lấy nước từ sông Hồng bổ cập nước cho sông Tô Lịch (theo phương án chạy dọc đường Võ Chí Công) để thiết lập một lệnh đầu tư công khẩn cấp bổ cập nước cho sông Tô Lịch.

Dự án mới sẽ theo hướng từ trạm bơm Thụy Phương đến Phạm Văn Đồng (qua kênh Thụy Phương hiện trạng), khu đô thị Tây hồ Tây, đường Vành đai 2.5, đường Hoàng Quốc Việt ra sông Tô Lịch với chiều dài khoảng 7km (khoảng 3km đi theo mương hở, khoảng 4km đi theo cống hiện trạng) dẫn về sông Tô Lịch.

Dự án sẽ nghiên cứu kỹ các cốt cao độ, chất lượng nguồn nước để bổ cập cho sông Tô Lịch được ổn định, luôn duy trì dòng chảy, tạo cảnh quan hai bên tuyến mương Thụy Phương và duy trì mực nước sông Tô Lịch ở mức 4-4,5m.

Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát xử lý các điểm giao cắt, đảm bảo khả năng kết nối với dự án thoát nước lưu vực tả Nhuệ, hệ thống thu gom nước thải nhà máy xử lý nước thải Tây sông Nhuệ, kết nối mương hở Nguyễn Hoàng Tôn hiện trạng, các hồ điều hòa...

Một phối cảnh dự án công viên hai bên sông Tô Lịch (Ảnh: N.V.).

Dự án mới này nhằm hình thành tuyến kênh đa chức năng kết hợp với việc thiết kế cảnh quan đô thị hai bên tuyến mương Thụy Phương sau khi cải tạo sẽ được quy nạp vào quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị H2-1 để khớp nối đồng bộ với dự án cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch đang được nghiên cứu triển khai.

Bên cạnh đó, dự án này cũng hỗ trợ thoát nước, giảm thiểu úng ngập cho các khu vực như Ecohome, Resco, Võ Chí Công, Nam Thăng Long, kết nối với hồ điều hòa trong công viên Hòa Bình, công viên Hữu Nghị…

Song song với đó, dự án còn bổ sung hướng thoát ra sông Nhuệ và sông Tô Lịch, lâu dài sẽ bổ cập cho các sông Lừ, Sét… và phục vụ tưới cho diện tích nông nghiệp hiện có.

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo UBND thành phố ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương để vừa bổ cập nước cho sông Tô Lịch, vừa hỗ trợ tiêu thoát nước cho tiểu lưu vực Cổ Nhuế (thuộc lưu vực Tả Nhuệ) và duy trì nguồn nước tưới cho phần diện tích nông nghiệp còn lại của khu vực.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng được giao nghiên cứu việc tiếp tục nạo vét sông Tô Lịch để vừa làm sạch môi trường lòng sông, vừa tạo dung tích chứa vào mùa mưa.

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu các sở, ban ngành thành phố tập trung giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án có tính cấp bách (hạ tầng thoát nước) theo cơ chế "ưu tiên", "hồ sơ làn xanh" để đẩy nhanh tiến độ triển khai, tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư thoát nước.

Đồng thời, sớm hoàn thiện hệ thống hạ tầng thoát nước các khu vực, lưu vực trên toàn thành phố, theo yêu cầu của lãnh đạo Hà Nội.