Hà Nội bắt đầu gia tăng nắng, nhiệt độ cao nhất lên đến 30 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/2, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ban ngày vẫn duy trì mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ đêm 28/2 đến 1/3, mưa giảm, chỉ còn mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác.

Các khu vực khác mưa giảm, còn mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo ngày 28/2, Hà Nội gia tăng nắng (Ảnh: Hữu Nghị).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, ngày 28/2 Hà Nội bắt đầu gia tăng nắng nóng, nhiệt độ trong ngày cao nhất có thể lên đến 30 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 28/2, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi.

Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.