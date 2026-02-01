Hà Nội đêm và sáng có mưa rào, từ chiều mưa giảm dần

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/2, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Từ chiều 26/2, mưa giảm dần; đêm và sáng trời lạnh.

Từ đêm 26 đến 27/2, khu vực trên có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Từ đêm 27/2 đến 7/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng.

Dự báo, từ 27/2 đến 2/3, Hà Nội không mưa, trời lạnh về đêm và sáng; nắng ấm về trưa và chiều; nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất có thể đến 30 độ C.

Sau thời gian trên, Hà Nội khả năng ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường yếu gây mưa nhỏ, nhiệt độ giảm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ, Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng từ ngày 26 đến 27/2, có khả năng xảy ra đợt mưa rào và dông trái mùa với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo ngày 26/2, Hà Nội có mưa rào vào sáng sớm (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dự báo thời tiết ngày 26/2, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều mưa giảm dần. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều mưa giảm dần, gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều mưa giảm dần. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Phía Bắc nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều mưa giảm dần; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.