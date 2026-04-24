Hà Nội bắn pháo hoa tối 28/4

Theo kế hoạch, chương trình nghệ thuật kết hợp bắn pháo hoa được tổ chức nhằm chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hoạt động cũng hướng đến kỷ niệm nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước, như 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 140 năm Ngày Quốc tế Lao động; 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 67 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.

Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa vào tối 28/4 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và đường đua F1 (Ảnh: Trần Quân).

Điểm bắn pháo hoa được bố trí tại khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và đường đua F1 (phường Từ Liêm). Trong đó, pháo hoa hỏa thuật được đặt trên mái khán đài B sân vận động Mỹ Đình, pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp được bố trí tại khu vực đường đua F1.

Thời gian bắn pháo hoa dự kiến bắt đầu từ 20h10 ngày 28/4, kéo dài theo kịch bản của chương trình nghệ thuật "Âm vang Tổ quốc".

Đây là chương trình mở màn cho chuỗi sự kiện nghệ thuật chính luận đặc biệt mang tên "Tự hào là người Việt Nam" năm 2026. Sự kiện sẽ diễn ra lúc 20h cùng ngày tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Tùng Dương, Phương Thanh, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, cùng các ban nhạc Bức Tường, Ngũ Cung, hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật đặc sắc cho khán giả.