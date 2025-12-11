Giáo sư Thái Văn Thành làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Sáng 11/12, tại kỳ họp thứ 35, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã thực hiện quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu đã bầu ông Thái Văn Thành giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với tỉ lệ 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành. Nghị quyết công nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã được thông qua tại kỳ họp.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng các nhân sự, ông Thái Văn Thành thứ 2 từ phải sang (Ảnh: Hoàng Lam).

Ông Thái Văn Thành (SN 1969), quê phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Ông là Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục học.

Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Thái Văn Thành là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

Như vậy, tỉnh Nghệ An có 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, gồm các ông: Bùi Thanh An, Nguyễn Văn Đệ, Hoàng Phú Hiền, Phùng Thành Vinh và Thái Văn Thành.

Trước đó, ngày 18/11, kỳ họp thứ 34, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.