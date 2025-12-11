Bão chồng bão, Nghệ An vẫn thu ngân sách ấn tượng

Theo thông tin được công bố tại Kỳ họp thứ 35 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, diễn ra sáng 11/12, năm 2025, tình hình quốc tế, trong nước, trong tỉnh Nghệ An có những thuận lợi, khó khăn thách thức đan xen, tác động đến việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Địa phương này cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ 3 cơn bão lớn (bão Wipha, Kajiki và Bualoi) cùng lũ lụt, sạt lở đất, gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng, kinh tế...

Kỳ họp thứ 35 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII diễn ra trong 2 ngày, 11-12/12 (Ảnh: Hoàng Lam).

Mặc dù vậy, tỉnh Nghệ An đã đạt nhiều kết quả tích cực và khá toàn diện trên các ngành, lĩnh vực với 22/25 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 8,44%; thu ngân sách ước đạt 26.600 tỷ đồng, đạt 150% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 104% so với cùng kỳ năm 2024) đứng thứ 17 trên toàn quốc và thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ...

Tuy nhiên, địa phương này còn một số tồn tại, hạn chế như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; cơ cấu thu ngân sách nhà nước chưa thật sự bền vững, thu từ tiền sử dụng đất vẫn chiếm tỷ trọng lớn (39% tổng thu) trong khi thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chiếm tỷ trọng chưa cao (35% tổng thu).

Tình trạng nợ thuế tại Nghệ An vẫn ở mức cao, lên tới hơn 3.100 tỷ đồng (số liệu ước tính đến cuối tháng 10); tiến độ giải ngân đầu tư công của một số nguồn vốn còn chậm và thấp hơn cùng kỳ năm 2024...

Mặc dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là thiệt hại nặng nề từ thiên tai bão lũ, tỉnh Nghệ An vẫn thu ngân sách ấn tượng (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập; công tác cải cách hành chính có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số tại một số xã miền núi còn gặp nhiều khó khăn...

HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị UBND tỉnh cùng các cấp, ngành tập trung, nỗ lực, quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2025.

Bên cạnh đánh giá, làm rõ thêm các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong các lĩnh vực đã được đưa ra giải pháp phù hợp khắc phục trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An tiếp tục rà soát công tác quản lý, sử dụng tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính để có giải pháp, phương án thống nhất trong việc bố trí trụ sở làm việc, đồng thời có giải pháp quản lý, sử dụng trụ sở dôi dư tránh tình trạng lãng phí.

Địa phương này cũng tiếp tục tăng cường theo dõi, kiểm tra giám sát, hướng dẫn hoạt động của bộ máy chính quyền cấp xã để kịp thời xử lý tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, bất cập, các vấn đề mới phát sinh; kịp thời thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với những người bị tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy...