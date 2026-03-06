Giám đốc Công an Hà Nội: Kết quả thu hồi tài sản vụ Mr Pips là "kỳ tích"

Ngày 6/3, Công an TP Hà Nội thông tin về những chia sẻ của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố, về quá trình triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối, tiền điện tử xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cầm đầu.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, có nhiều đối tượng tham gia, hoạt động ở nhiều quốc gia, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều người dân.

Ông cho biết thời gian gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao có xu hướng gia tăng, với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Nhiều nhóm đối tượng cấu kết với người nước ngoài, lập các “tổng hành dinh” tại một số quốc gia lân cận để điều hành hoạt động lừa đảo, nhắm vào các nạn nhân tại Việt Nam thông qua những sàn đầu tư ngoại hối, tiền ảo.

Với chuyên án liên quan đường dây do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu, Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước để đấu tranh, bóc gỡ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội (Ảnh: Công an Hà Nội).

Phối hợp Interpol, chặn đường tẩu thoát của các đối tượng

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng Việt Nam đã phối hợp với Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) cùng các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài để truy vết, ngăn chặn đường tẩu thoát của các nghi phạm chủ chốt.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho hay, một trong những mắt xích quan trọng của vụ án là việc bắt giữ Ngô Thị Thêu, vợ của Lê Khắc Ngọ, tại Thái Lan khi người này đang chuẩn bị di chuyển sang quốc gia khác để lẩn trốn. Từ đầu mối này, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng chuyên án, siết chặt vòng vây với các đối tượng nòng cốt trong đường dây.

Theo Giám đốc Công an TP Hà Nội, Lê Khắc Ngọ liên tục di chuyển qua nhiều quốc gia như Campuchia, Philippines và tìm cách nhập cảnh trái phép để né tránh sự truy bắt.

Tuy nhiên, với sự phối hợp giữa Công an TP Hà Nội và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an - cơ quan thường trực của Interpol tại Việt Nam - các thủ tục pháp lý quốc tế đã được hoàn tất, tạo cơ sở để dẫn độ thành công Ngọ từ Philippines về Việt Nam phục vụ điều tra.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 48 đối tượng liên quan vụ án.

Kỳ tích về thu hồi tài sản

Một điểm đặc biệt nổi bật của chuyên án là công tác truy vết, phong tỏa và thu hồi tài sản. Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, tổng giá trị tài sản đã bị thu giữ, phong tỏa lên tới hơn 5.315 tỷ đồng, gồm tiền, vàng, bất động sản và nhiều tài sản giá trị khác ở cả trong nước và nước ngoài.

Trong số tài sản bị thu giữ có hàng chục ô tô hạng sang; bất động sản tại Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia, Campuchia; khoản tiền 1,2 triệu USD Singapore gửi tại ngân hàng nước ngoài; cùng 246kg vàng nguyên khối và hàng trăm miếng vàng SJC.

Mr Pips Phó Đức Nam (Ảnh: FBNV).

Giám đốc Công an TP Hà Nội đánh giá, kết quả thu hồi tài sản trong vụ án này có thể xem là một “kỳ tích”.

Theo ông, nhiều cơ quan cảnh sát quốc tế đã bày tỏ sự nể phục, đánh giá cao kết quả điều tra của Công an Việt Nam, đồng thời đề nghị trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong truy vết dòng tiền ảo và thu hồi tài sản xuyên quốc gia - lĩnh vực vốn được xem là thách thức lớn đối với lực lượng thực thi pháp luật trên thế giới.

Trước đó, ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã phát thông báo truy nã đối với Trần Văn Lam (33 tuổi, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội), được xác định giữ vai trò “quản lý vùng” trong đường dây lừa đảo này. Nhà chức trách cho biết Lam đã bỏ trốn ra nước ngoài sau khi bị khởi tố vào tháng 1/2025.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng truy nã cần nhanh chóng thông báo cho Phòng Cảnh sát hình sự hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời phối hợp xử lý theo quy định pháp luật.