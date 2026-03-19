Giải cứu tài xế xe trộn bê tông bị lật úp xuống ao ở Bắc Ninh

Ngày 19/3, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) đã kịp thời giải cứu một nạn nhân bị mắc kẹt khi gặp tai nạn.

Theo đó, khoảng 9h50 cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo về việc anh V.V.H. (48 tuổi, ở xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh) bị mắc kẹt trong xe trộn bê tông bị lật xuống ao tại thôn Vàng Thôn, xã Gia Bình.

Cảnh sát đưa nạn nhân lên bờ (Ảnh: V.T.).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã điều động một xe cứu nạn cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ. Tại hiện trường, chiếc xe trộn bê tông bị lật dưới nước, có chiều hướng tụt sâu, mực nước trong xe dâng lên khiến nạn nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn, khó thở.

Trong thời gian chờ phương tiện cẩu đến, lực lượng chức năng đã tiếp cận, giữ phần đầu nạn nhân nổi trên mặt nước, đồng thời trấn an tinh thần để triển khai các biện pháp cứu nạn.

Sau 45 phút, cảnh sát cứu nạn đã đưa được anh H. lên bờ và chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Gia Bình. Vụ tai nạn khiến anh H. bị dập cơ cẳng chân trái và đang được các bác sĩ chăm sóc, điều trị.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, xe trộn bê tông di chuyển vào khu vực ven đường có nền đất yếu nên phương tiện bị đổ, lật xuống ao.