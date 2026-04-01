Giải cứu người phụ nữ đi lạc hơn 10 ngày trong rừng sâu

Ngày 1/4, thông tin từ lãnh đạo xã Bình Phú (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng địa phương đã giải cứu một phụ nữ đi lạc suốt hơn 10 ngày và được phát hiện trong khu vực rừng núi hiểm trở.

Trước đó, một video lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội ghi lại cảnh lực lượng chức năng tại Gia Lai phát hiện và giải cứu người phụ nữ với biểu hiện bất thường sau nhiều ngày mất tích trong rừng.

Gần 4 giờ băng rừng giải cứu người phụ nữ đi lạc hơn 10 ngày (Video: Facebook Thông tin Chính phủ).

Theo thông tin ban đầu, ngày 24/3, Công an xã Bình Phú nhận được tin báo về một phụ nữ có dấu hiệu bất thường, đi lạc tại khu vực rừng sâu thuộc địa danh Dông Tròn (thôn Phú Mỹ, xã Bình Phú). Đây là một vùng rừng núi có địa hình vô cùng phức tạp, với bụi rậm chằng chịt, đường đi gần như bị cô lập, gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận.

Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng đã xác định danh tính người phụ nữ là bà D.T.H. (SN 1976, trú tại xã Bình An). Gia đình bà H. cho biết bà đã rời khỏi nhà hơn 10 ngày và mọi nỗ lực tìm kiếm trước đó đều không mang lại kết quả.

Nhận được thông tin, Công an xã Bình Phú đã nhanh chóng huy động lực lượng, phối hợp cùng Trạm Y tế xã triển khai phương án cứu hộ khẩn cấp. Sau nhiều giờ băng rừng, lực lượng chức năng đã tiếp cận được nạn nhân.

Tại thời điểm được tìm thấy, bà H. đang trong tình trạng suy kiệt, tinh thần hoảng loạn và không còn khả năng tự di chuyển. Các cán bộ, chiến sĩ đã thay phiên nhau dùng võng để khiêng nạn nhân, vừa vượt qua địa hình rừng núi hiểm trở, vừa trấn an tâm lý cho bà.

Sau gần 4 giờ băng rừng vượt qua địa hình phức tạp, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân ra khỏi rừng an toàn và bàn giao cho gia đình để tiếp tục chăm sóc.