Giải cứu người đàn ông nước ngoài nặng gần 300kg mắc kẹt trong nhà vệ sinh

Ngày 23/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã giải cứu một người đàn ông nước ngoài bị mắc kẹt trong phòng vệ sinh do thể trạng quá khổ.

Trước đó, lúc 8h33 ngày 22/4, Trung tâm thông tin chỉ huy tiếp nhận tin báo về tai nạn hy hữu xảy ra tại ngôi nhà trên đường An Thượng 3 (phường Ngũ Hành Sơn). Nạn nhân là một người đàn ông nước ngoài bị té ngã trong lúc sinh hoạt và mắc kẹt trong nhà vệ sinh, không thể tự di chuyển ra ngoài.

Lực lượng chức năng giải cứu người đàn ông bị mắc kẹt (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau khi nhận tin, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 đã điều động cán bộ, phương tiện tiếp cận hiện trường.

Do không gian phòng vệ sinh chật hẹp, trong khi nạn nhân cao khoảng 1,8m và nặng gần 300kg, nên việc tiếp cận và di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng cứu nạn đã sử dụng thiết bị chuyên dụng, tính toán phương án phù hợp, đồng thời phối hợp với Công an phường và nhân viên y tế để đảm bảo an toàn cho nạn nhân trong suốt quá trình giải cứu.

Đến khoảng 11h10 ngày 22/4, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân ra ngoài an toàn để bàn giao cho y tế chăm sóc.