Giải cứu nam thanh niên mắc kẹt trong thang chở hàng ở Hà Nội

Chiều 26/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội cho biết, vào lúc 12h50 cùng ngày, cảnh sát nhận được tin báo về việc có một nam thanh niên bị mắc kẹt trong thang tời vận chuyển hàng hóa tại tòa nhà số 223 Trần Đại Nghĩa, phường Bạch Mai.

Sau khi nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực số 9 đã điều động 1 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Nạn nhân được cảnh sát giải cứu an toàn (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, tại thời điểm lực lượng chức năng có mặt, nạn nhân bị mắc kẹt trong khu vực thang tời hàng đồ ăn giữa các tầng, tâm lý hoảng loạn, không thể tự thoát ra ngoài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã trấn an tinh thần nạn nhân, đồng thời sử dụng các thiết bị chuyên dụng để tiếp cận khu vực thang tời, triển khai phương án cứu nạn an toàn.

Sau khoảng 5 phút, nạn nhân đã được đưa ra ngoài an toàn. Qua xác minh ban đầu, danh tính nạn nhân là anh N.V.Đ. (SN 2009).

Nhà chức trách cho hay, nạn nhân có chấn thương ở vùng đầu, đã được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai để điều trị.

Qua sự việc trên, lực lượng chức năng khuyến cáo các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình có sử dụng thang tời vận chuyển hàng hóa cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, sử dụng đúng mục đích, tuyệt đối không sử dụng thang tời để chở người nhằm tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.