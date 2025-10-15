“Giá vàng cao, giá bất động sản tăng nhanh, người nghèo rất khó tiếp cận”

Thực tế này được Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga nêu khi phát biểu ý kiến tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 15/10, cho ý kiến các báo cáo của Chính phủ về kết quả phát triển kinh tế - xã hội.

Quản lý giá vàng và giá bất động sản chưa tốt

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết năm 2025, tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 7,85% so với cùng kỳ, cả năm ước đạt 8%. Quy mô GDP ước đạt khoảng 510 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong ASEAN.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi (Ảnh: Hồng Phong).

Ghi nhận nhiều chỉ tiêu vượt dự báo trong bối cảnh khó khăn chưa từng có, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng điều này tạo nền tảng quan trọng củng cố niềm tin, ổn định kinh tế vĩ mô và mở ra dư địa phát triển nhanh, bền vững thời gian tới.

Nhưng bên cạnh đó, cơ quan thẩm tra lưu ý, ổn định kinh tế vĩ mô tiềm ẩn nhiều rủi ro, lạm phát được kiểm soát nhưng giá một số mặt hàng thiết yếu tăng cao, trực tiếp tác động đến đời sống người dân, đặc biệt nhóm thu nhập thấp.

Ông Mãi cũng nêu thực tế thị trường vàng diễn biến phức tạp, làm suy giảm niềm tin, hạn chế khả năng huy động vốn trung và dài hạn. Trong khi đó, tín dụng bất động sản tăng nhanh, đến cuối tháng 7 tăng gần 17%, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi (Ảnh: Hồng Phong).

Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga đánh giá cao tinh thần làm việc của Chính phủ, Thủ tướng và các thành viên Chính phủ trong năm qua vì đã hành động quyết liệt, đưa ra quyết sách mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm trong điều hành kinh tế linh hoạt, kịp thời.

Đề cập đến vấn đề giá vàng và giá bất động sản, bà Nga đánh giá việc quản lý chưa tốt. Thậm chí, giá vàng có thời điểm chênh gần 20 triệu/lượng so với giá vàng thế giới. Giá bất động sản cũng tăng nhanh khiến người nghèo rất khó tiếp cận mua nhà. “Đề nghị Chính phủ có giải pháp giảm giá vàng và giá bất động sản”, bà Nga nêu quan điểm.

Liên quan đến nội dung này, tại báo cáo thẩm tra sơ bộ, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhận định thị trường vàng năm 2025 diễn biến rất phức tạp, giá vàng trong nước duy trì chênh lệch rất lớn so với thế giới (dao động 10-15 triệu đồng/lượng), tiềm ẩn nguy cơ đầu cơ, gây rủi ro cho ổn định tài chính, tiền tệ.

Trong khi đó, biện pháp can thiệp như đấu thầu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước mới chỉ có tác dụng ngắn hạn, chưa xử lý được căn cơ nguyên nhân mất cân đối cung, cầu và sự thiếu cạnh tranh trên thị trường.

Về bất động sản, theo Thường trực cơ quan thẩm tra, thị trường có dấu hiệu phục hồi về thanh khoản, chủ yếu ở phân khúc căn hộ trung cấp tại các đô thị lớn, nhưng vẫn mang tính cục bộ, tiềm ẩn rủi ro và thiếu tính bền vững.

Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga (Ảnh: Hồng Phong).

Cơ cấu nguồn cung mất cân đối khi tập trung vào phân khúc trung và cao cấp, trong khi nguồn nhà ở xã hội và nhà ở phù hợp với thu nhập đại đa số người dân còn rất hạn chế.

Cho rằng giá nhà đất tăng cao dễ tạo vòng xoáy đầu cơ, có ý kiến đề nghị phân tích rõ hơn tình trạng mất cân đối giữa cung - cầu trên thị trường bất động sản, nhất là việc thiếu nguồn cung nhà ở có mức giá hợp lý, phù hợp với nhu cầu của đa số người dân.

Tăng trưởng 8% là biểu tượng bứt phá của giai đoạn mới

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng đánh giá cao nhiều kết quả tích cực đạt được trong năm 2025.

Ông nhắc lại bối cảnh từ cuối năm 2024, Chính phủ trình nghị quyết nêu rõ mục tiêu tăng trưởng khi đó chỉ 6,5-7% và phấn đấu đạt 7-7,5%.

Nhưng đến cuối năm 2024, sau khi Tổng Bí thư nhậm chức đã có những chỉ đạo quyết liệt để đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, trong đó có đề xuất mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025. “Như vậy, mục tiêu tăng trưởng 8% không phải đặt ra ngay từ đầu mà 8% ấy là cả quá trình day dứt, cân nhắc từ thực tiễn”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nói.

Hội nghị Trung ương đầu năm 2025 thống nhất và có kết luận, sau đó kỳ họp bất thường lần thứ 9 của Quốc hội khóa XV đã thông qua nghị quyết điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (Ảnh: Hồng Phong).

“Điều chỉnh mục tiêu 8% là điều rất quan trọng, cho thấy từ nhận diện thực tiễn, chúng ta dám điều chỉnh để điều hành. 8% này không chỉ là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế mà còn chỉ tiêu phát triển toàn diện đất nước”, ông Định nhấn mạnh và ví đây là biểu tượng bứt phá của giai đoạn mới.

Góp ý nhiều về giải pháp trong năm tới, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý tính dài hạn để tránh tăng trưởng nóng. “Quản trị vĩ mô phải hết sức chặt chẽ, kiểm soát tốt lạm phát, nợ công và chất lượng tín dụng, không chạy theo con số để mất ổn định vĩ mô”, ông Định nêu quan điểm.

Nhấn mạnh 2025 là năm cả hệ thống chính trị sắp xếp bộ máy, Phó Chủ tịch Quốc hội khái quát kết quả rõ nét khi số bộ giảm, số ủy ban của Quốc hội giảm, số đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã giảm, cấp huyện không còn, cán bộ giảm gần 150.000 người.

“Số cơ quan giảm, số người giảm, thời gian làm việc ít đi nhưng tăng trưởng cao hơn, như vậy tức là năng suất lao động đã cao hơn”, ông Định nhấn mạnh và cho rằng có được kết quả này do chúng ta đã đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới phương pháp chỉ đạo, làm việc.