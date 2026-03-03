Gần 73.000 người dự thi sát hạch giấy phép lái xe trong 1 tháng ở Hà Nội

Giải quyết hết hồ sơ trong ngày

Chiều 3/3, Phòng CSGT Hà Nội cho biết trung bình hàng tháng, Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ, Phòng CSGT Hà Nội tổ chức hơn 100 kỳ sát hạch GPLX các hạng; mỗi ngày duy trì 5 đến 6 kỳ thi sát hạch.

Thiếu tá Tạ Quang Bình, Phó Đội trưởng Đội Sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, trong giai đoạn giáp Tết Nguyên đán (từ 16/12/2025 đến 13/1), số lượng hồ sơ đăng ký dự thi và cấp đổi tăng đột biến so với thời điểm thông thường.

Theo đó, trong khoảng thời gian trên, Đội Sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ đã tổ chức 173 kỳ thi sát hạch, gồm 103 kỳ thi sát hạch GPLX ô tô và 70 kỳ sát hạch GPLX xe máy; tổng số hồ sơ dự thi sát hạch GPLX ô tô đạt hơn 38.700 học viên, xe máy đạt hơn 34.000 học viên, tổng số hồ sơ dự thi sát hạch GPLX ô tô và xe máy đạt gần 73.000 người.

“Khối lượng công việc rất lớn, đơn vị xác định phải chủ động từ sớm, bố trí đủ cán bộ, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và điều hành khoa học để không xảy ra ùn ứ, không để người dân chờ đợi kéo dài”, Thiếu tá Tạ Quang Bình nhấn mạnh.

Một thí sinh dự thi sát hạch GPLX trong sáng 3/3 tại Hà Nội (Ảnh: Văn Yên).

Theo Thiếu tá Bình, có những ngày, cán bộ, chiến sĩ tăng cường thời gian làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, giải quyết hết hồ sơ trong ngày với tinh thần “làm hết việc chứ không hết giờ”, hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần.

Thiếu tá Bình cũng cho biết, song song với công tác sát hạch, hoạt động cấp đổi, cấp lại GPLX cũng được triển khai với cường độ cao. Tổng số hồ sơ tiếp nhận cấp đổi, cấp lại GPLX (từ 16/12/2025 đến 13/1) đạt gần 35.000 hồ sơ; trong đó 92,9% hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến, góp phần giảm tải áp lực tiếp nhận trực tiếp và tạo thuận lợi tối đa đối với người dân.

Tham dự kỳ thi sát hạch GPLX ô tô sáng 3/3 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Sát hạch lái xe Hà Thành (TP Hà Nội), Anh Thư (23 tuổi) cho biết, chị bắt đầu học lái xe từ tháng 12/2025 và chủ động lùi thời gian dự thi đến sau Tết để ôn luyện kỹ hơn.

“Công tác tổ chức thi nghiêm túc, hướng dẫn rõ ràng, tôi hài lòng với cách làm việc của CSGT và trung tâm sát hạch GPLX”, Thư nói.

Quy trình tổ chức sát hạch được thực hiện công khai, minh bạch

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Sát hạch lái xe Hà Thành cho biết, sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng CSGT và các trung tâm đào tạo giúp quá trình tổ chức sát hạch diễn ra khoa học, an toàn, đúng quy định; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ngay từ đầu vào.

Bên cạnh đó, các trung tâm đào tạo được yêu cầu chuẩn hóa chương trình, đầu tư phương tiện, bảo đảm sân bãi, hệ thống thiết bị chấm điểm chính xác, hoạt động ổn định.

Nhà chức trách cho hay, việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong từng khâu đã tạo nền tảng vững chắc cho tiêu chí “minh bạch nhất” trong công tác sát hạch.

Một thí sinh dự kỳ thi sát hạch GPLX ô tô sáng 3/3 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Sát hạch lái xe Hà Thành (Ảnh: Văn Yên).

Theo Phòng CSGT Hà Nội, toàn bộ quy trình tổ chức sát hạch được thực hiện công khai, minh bạch, tuân thủ nghiêm quy định. Từ khâu tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra điều kiện dự thi đến tổ chức thi lý thuyết, thực hành trong sa hình và trên đường trường đều được giám sát chặt chẽ bằng hệ thống camera, phần mềm chấm điểm tự động và lực lượng giám sát trực tiếp.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Quân, cán bộ Đội Sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ, cho biết việc ứng dụng công nghệ đã giúp quá trình chấm điểm bảo đảm khách quan, hạn chế tối đa yếu tố can thiệp chủ quan.

Chị Anh Thư tham dự kỳ thi sát hạch GPLX ô tô (Ảnh: Văn Yên).

“Thí sinh có thể theo dõi kết quả ngay sau khi hoàn thành bài thi, đồng thời tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ trực tuyến, qua đó nâng cao tính minh bạch và sự tin tưởng”, Thiếu tá Quân chia sẻ.