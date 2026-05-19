Gần 1.500 tỷ đồng để mở rộng nhà ga quốc tế đạt chuẩn 5 sao

Ngày 19/5, UBND thành phố Đà Nẵng cùng Công ty cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng (nhà ga T2) tại Cảng hàng không Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng.

Dự án có diện tích 3.600m2, nâng tổng diện tích sử dụng nhà ga lên hơn 21.000m2. Sau mở rộng, số quầy check-in tăng từ 54 lên 85 quầy, số cửa khởi hành bằng cầu ống lồng tăng từ 4 lên 7 cửa, giúp giảm việc hành khách phải di chuyển bằng xe buýt ra tàu bay.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và ngành hàng không làm nghi thức khởi công dự án (Ảnh: Hoài Sơn).

Hệ thống xử lý hành lý cũng được đầu tư mới, nâng công suất từ 2 lên 4 băng chuyền hành lý đi và từ 4 lên 6 băng chuyền hành lý đến. Nhà ga ứng dụng công nghệ điều hòa biến tần, kiểm soát lưu lượng gió nhằm tiết kiệm năng lượng, tối ưu trải nghiệm hành khách.

Theo số liệu vận hành, năm 2024 và 2025, nhà ga T2 đã đón lần lượt 6,18 triệu và 6,81 triệu lượt khách, vượt xa công suất thiết kế ban đầu 4 triệu khách/năm.

Trước nhu cầu tăng trưởng mạnh của thị trường hàng không quốc tế, dự án mở rộng nhà ga được xem là giải pháp cấp thiết nhằm nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm an toàn vận hành và tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế Đà Nẵng.

Điểm nhấn của công trình nằm ở thiết kế đồng bộ với kiến trúc “cánh chim hải âu” hiện hữu. Phần mái mở rộng được mô phỏng theo biên dạng mái cũ, tạo hình ảnh đàn hải âu bay lượn.

Phối cảnh dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết nhà ga T2 được đưa vào khai thác phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 và trở thành biểu tượng cho tinh thần hội nhập của thành phố.

Theo ông Nam, dù thường xuyên khai thác vượt công suất thiết kế, nhà ga T2 vẫn liên tiếp đạt chuẩn 5 sao Skytrax (tổ chức chuyên xếp hạng vận tải hàng không có trụ sở tại Anh), góp phần nâng cao hình ảnh Đà Nẵng trong mắt du khách quốc tế.

Lãnh đạo thành phố nhận định, việc mở rộng nhà ga T2 không chỉ đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hàng không mà còn là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ và giao thương quốc tế của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Khởi công năm 2015, nhà ga T2 hoàn thành sau 18 tháng thi công và đi vào vận hành ngày 19/5/2017, phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Từ khi hoạt động, nhà ga giữ vai trò cửa ngõ hàng không quốc tế của miền Trung và là nhà ga đầu tiên, duy nhất tại Việt Nam đạt chuẩn 5 sao Skytrax 3 năm liên tiếp 2024, 2025 và 2026.