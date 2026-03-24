Sân bay quá tải, Đà Nẵng đề nghị bộ ngành hỗ trợ tháo gỡ khó khăn

Ngày 24/3, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đã có văn bản gửi đến các Bộ Công an, Tài chính, Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam… đề nghị hỗ trợ tháo gỡ khó khăn đối với tình trạng quá tải tại sân bay quốc tế Đà Nẵng hiện nay.

Thành phố Đà Nẵng đang là điểm đến hấp dẫn với lượng khách tăng trưởng 20-30% mỗi năm, trung bình đón khoảng 130-170 chuyến bay/ngày, trong đó có 60-70 chuyến quốc tế.

Hành khách làm thủ tục kiểm tra an ninh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Năm 2025, số lượng hành khách đã vượt công suất khai thác. Trong đó nhà ga T1 phục vụ 7,5 triệu/6 triệu khách và nhà ga T2 đạt 6,8 triệu/4 triệu khách.

Bên cạnh đó, do chênh lệch múi giờ quốc tế và nhu cầu du lịch của hành khách, các chuyến bay quốc tế tập trung vào khung giờ trưa và ban đêm với số lượng hành khách lớn khiến các khu vực check-in, xuất nhập cảnh, soi chiếu hành lý thường xuyên quá tải, hành khách phải chờ đợi lâu, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ và hình ảnh điểm đến.

Trước thực tế này, UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08) tăng cường nhân lực, mở tối đa quầy làm thủ tục, mở rộng hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh tự động đối với hành khách đủ điều kiện, đơn giản hóa quy trình kiểm soát.

Đối với Bộ Xây dựng, thành phố Đà Nẵng đề nghị hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các dự án nâng cấp, mở rộng nhà ga, sân đỗ và hạ tầng kỹ thuật; chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các nhà đầu tư triển khai các dự án như nhà ga hàng hóa, mở rộng sân đỗ tàu bay…

Thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị Cục Hàng không Việt Nam tăng cường điều phối slot bay, phân bổ khung giờ hợp lý, hạn chế dồn chuyến; chỉ đạo các hãng hàng không và đơn vị phục vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường chia sẻ dữ liệu khai thác theo thời gian thực.

Đối với ACV, thành phố Đà Nẵng đề nghị đẩy nhanh tiến độ nâng cấp đường băng, khu vực cất hạ cánh; tối ưu hóa quy trình khai thác tại nhà ga nội địa, khu vực an ninh, băng chuyền hành lý; bố trí lại không gian chức năng trong nhà ga và nghiên cứu bổ sung khu vực soi chiếu nhằm giảm áp lực.

Bên cạnh đề nghị bộ, ngành hỗ trợ, UBND thành phố Đà Nẵng cũng cam kết tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.