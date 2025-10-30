Đường xuất hiện vết dầu loang, nhiều người té ngã ở TPHCM

Chiều 30/10, lực lượng chức năng phường Thủ Dầu Một, TPHCM (tỉnh Bình Dương cũ) đã khắc phục xong sự cố vết dầu loang xuất hiện trên đường 30 Tháng 4 khiến nhiều người té ngã, trong đó có cả học sinh.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, đoạn đường 30 Tháng 4 hướng từ sân banh Gò Đậu cho đến Bến xe Bình Dương xuất hiện nhiều đoạn có vết dầu loang gây trơn trượt.

Vết dầu loang xuất hiện kéo dài hơn 100m (Ảnh: Hồ Út).

Thời điểm này, người đi đường không phát hiện nên đã bị té ngã, trong đó có nhiều học sinh, nhưng may mắn họ chỉ bị xây xát nhẹ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Thủ Dầu Một đã có mặt rải cát lên mặt đường những đoạn có vết dầu loang, đồng thời lấy lời khai người dân và trích xuất hình ảnh camera quanh khu vực để truy tìm phương tiện gây ra sự cố trên.

Một nữ sinh bị té ngã do vết dầu loang (Ảnh: Hồ Út).

Lực lượng chức năng xử lý sự cố và phân luồng giao thông (Ảnh: Hồ Út).

Một người bán hàng trong khu vực này cho biết, thời điểm họ phát hiện vết dầu loang, có hàng loạt xe bị té ngã. Nhiều người dân đã ra sức cảnh báo, đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan chức năng để có hướng xử lý và khắc phục sự cố.