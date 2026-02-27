Đường ven biển chậm tiến độ, lãnh đạo Đà Nẵng nói “không còn đường lùi”

Ngày 27/2, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã đi kiểm tra dự án thành phần 1 Hoàn thiện đường ven biển 129 (đường Võ Chí Công). Đây là một trong những tuyến đường ven biển đẹp nhất miền Trung đã hoàn thành giai đoạn 1 từ cầu Đế Võng (phường Hội An Đông) đến dốc Diên Hồng (phường Quảng Phú).

Tuy nhiên, giai đoạn 2 của dự án từ dốc Diên Hồng đến sân bay Chu Lai bị chậm tiến độ do vướng mặt bằng.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh (áo vest đen), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, kiểm tra tiến độ đường ven biển 129 (Ảnh: Công Bính).

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (chủ đầu tư), dự án thành phần 1 hoàn thiện đường ven biển 129 - Võ Chí Công có chiều dài 26,5km, điểm đầu tại nút giao với quốc lộ 40B (dốc Diên Hồng, phường Quảng Phú), điểm cuối tại nút giao với ĐT620, giáp sân bay Chu Lai (xã Núi Thành).

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố.

Đến nay dự án đã hoàn thành 6/6 công trình cầu, gần 13km mặt đường bê tông nhựa, hơn 20km điện chiếu sáng, đang thi công gần 6km nền đường, 8,6km đường đầu tuyến sẽ bàn giao đưa vào khai thác sử dụng cuối quý I/2026.

Thời gian hoàn thành công trình các đoạn không xử lý đất yếu dự kiến tháng 12, thời gian hoàn thành các đoạn xử lý đất yếu dự kiến quý IV/2027.

Dự án được gia hạn tiến độ do vướng mặt bằng (Ảnh: Công Bính).

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đến nay đã bàn giao mặt bằng đạt 88%, còn vướng 3,16km mặt bằng chưa bàn giao.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho rằng dự án này chậm so với kế hoạch và được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) gia hạn đến năm 2027, do đó lần này không còn đường lùi, phải quyết tâm hoàn thành bằng được.

“Chủ đầu tư đặt ra kế hoạch 129 ngày để hoàn thiện, UBND thành phố biểu dương. Sắp tới các dự án trọng điểm của thành phố đều làm việc như vậy, phải có kế hoạch chi tiết triển khai. UBND thành phố và cá nhân tôi sẽ kiểm tra, giám sát”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nói.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, biểu dương, đánh giá cao tinh thần của chủ đầu tư, nhà thầu vượt qua nhiều khó khăn trong quá trình thi công dự án.

Đường 129 giai đoạn 1 đoạn từ cầu Đế Võng (phường Hội An Đông) đến dốc Diên Hồng (phường Quảng Phú) đã hoàn thiện (Ảnh: Bình An).

Để dự án hoàn thiện đúng kế hoạch đề ra, ông Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị chủ đầu tư lên kế hoạch hàng tuần, xác định trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan; nếu chậm, vướng mắc ở đâu báo cáo ngay cho lãnh đạo thành phố.

“Chúng ta đặt ra kế hoạch 129 ngày đêm để phấn đấu hoàn thành dự án phải thực hiện đúng theo kế hoạch, giống như Chiến dịch Quang Trung”, ông Vĩnh nhấn mạnh.

Ông Vĩnh cũng cho biết sắp tới, Thường trực sẽ chỉnh sửa quy chế làm việc của Thành ủy, trong đó đẩy mạnh phân công nhiệm vụ cụ thể và phân cấp, ủy quyền cho các Đảng ủy trực thuộc.

Các việc liên quan đến dự án hoàn thành đường ven biển Võ Chí Công nói riêng và các dự án giao thông khác nói chung, ông Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị các cơ quan liên quan phải xây dựng những nhiệm vụ cụ thể cần phân cấp phân quyền và báo cáo Đảng ủy UBND thành phố.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng giao trách nhiệm cho từng phòng ban, địa phương các xã để giải quyết dứt điểm những điểm còn vướng, áp giá đền bù, hỗ trợ mức cao nhất theo quy định, hộ dân nào chây ì, không hợp tác phải tính đến phương án cưỡng chế.

“Qua kiểm tra cái khó của dự án là vấn đề về giải tỏa, đền bù và tái định cư. Vì vậy, phải xác định đoạn tuyến nào giao cho ai phải cụ thể. Đặc biệt phải gắn vào trách nhiệm của từng cá nhân. Sau một lần chậm thì nhắc nhở. Lần thứ 2 là phê bình và lần thứ ba điều chuyển. Vấn đề trong thẩm quyền tập trung giải quyết. Nếu vượt thẩm quyền phải báo cáo lên thành phố”, ông Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh.