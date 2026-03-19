Đường Nguyễn Trãi kẹt cứng do vướng lô cốt thi công dự án chống ngập

Những ngày vừa qua, một phần tuyến đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) được rào chắn để thi công hệ thống cống thoát nước nhằm chống úng ngập cục bộ khu vực nội đô. Theo kế hoạch, một số khu vực trên đoạn đường này sẽ được rào chắn, thi công từ ngày 14/3 đến hết 31/5.

Theo đó, khu vực dự kiến được rào chắn thi công kéo dài khoảng 800m từ phía trước Royal City đến nút giao Nguyễn Trãi - Vũ Trọng Phụng.

Hiện tại, ngay giữa đường đoạn phía trước khu Royal City, một lô cốt rộng khoảng 5m, dài hơn 20m, chiếm 1/3 mặt đường được hình thành. Khu vực này mặt đường bị thu hẹp đáng kể, dòng phương tiện phải chia thành 2 luồng xe di chuyển qua lô cốt.

Dự án thi công cống ngầm chống ngập trên đường Nguyễn Trãi, sử dụng mặt đường trên trục giao thông đông đúc khiến việc đi lại qua khu vực này gặp nhiều khó khăn, giao thông bị ùn tắc, hỗn loạn, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.

Các đoạn lô cốt được tổ chức thi công theo kiểu cuốn chiếu, sử dụng rào chắn di động, rào chắn bằng tôn cao khoảng 2m, bên trong nhiều máy móc, công nhân đã bắt đầu thi công đào nền đường.

Ghi nhận của PV Dân trí chiều 18/3, khoảng từ 17h, lượng phương tiện hướng từ nội thành đổ ra ngoại thành trên đường Nguyễn Trãi bắt đầu đông đúc, ùn tắc kéo dài từ hướng phố Tây Sơn, qua cầu vượt Ngã Tư Sở kéo dài về đường Nguyễn Trãi.

Vào giờ tan tầm, dòng phương tiện nhích từng chút, ùn tắc kéo dài từ ngã tư phố Tây Sơn - Chùa Bộc qua cầu vượt Ngã Tư Sở (đoạn gần về khu lô cốt đường Nguyễn Trãi).

Lô cốt được dựng lên cách cầu vượt Ngã Tư Sở khoảng 200m, dòng phương tiện ùn ứ, nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp từ cầu vượt Ngã Tư Sở đổ xuống đường Nguyễn Trãi.

Do lòng đường bị thu hẹp lại, các làn xe bị dồn lại, khiến việc dòng phương tiện lưu thông càng trở nên khó khăn hơn. Qua đoạn có lô cốt, các phương tiện di chuyển chậm lại, chen chúc nhau để đi.

Đơn vị thi công cho các công nhân đứng phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển qua khu vực có lô cốt đang thi công trên đường Nguyễn Trãi.

Ngoài khu vực đường Nguyễn Trãi, đoạn nút giao đường Nguyễn Trãi - Giáp Nhất cũng đang dựng lô cốt để thi công cống ngầm, lòng đường bị thu hẹp khiến giao thông qua khu vực này ùn ứ, hỗn loạn giờ cao điểm.

Dòng phương tiện ken đặc đoạn dưới chân cầu vượt Ngã Tư Sở, đổ về đường Nguyễn Trãi lúc 18h.

Tuyến đường Nguyễn Trãi dài khoảng 3,4km, là trục giao thông quan trọng kết nối khu vực trung tâm thành phố về phía Tây thành phố và các tỉnh phía Tây Bắc qua Quốc lộ 6.

Khoảng 19h, lượng phương tiện đổ về đường Nguyễn Trãi vẫn dày đặc, phía trước đoạn lô cốt đang thi công, dòng phương tiện bị ùn ứ lại ken đặc cả tuyến đường.