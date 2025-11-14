Đường liên tỉnh chi chít "ổ voi", ô tô dò dẫm bò qua

Tuyến đường liên tỉnh ĐH20 dài hơn 3km nối từ cầu Yên Xuân (xã Thiên Nhẫn, Nghệ An) đến xã Đức Thọ (Hà Tĩnh), đang xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn và nguy hiểm cho người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm hộ dân dọc hai bên đường.

Theo ghi nhận của phóng viên, mặt đường ĐH20 chi chít "ổ voi, ổ gà", nhiều vị trí bong tróc, biến thành vũng lầy khi mưa và phủ bụi dày đặc khi nắng. Các phương tiện, đặc biệt là xe máy và ô tô, phải "dò dẫm" từng mét đường, thậm chí "bò" chậm để tránh sập hố sâu.

Nhiều đoạn đường lún sâu như "hố bom" khiến phương tiện rất khó khăn khi di chuyển qua đây (Ảnh Quang Dũng).

Ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1976, trú xã Thiên Nhẫn) bức xúc: "Đường này xuống cấp lâu rồi nhưng mấy năm gần đây hư hỏng nặng hơn. Cứ mỗi lần trời mưa, nước ngập không ai dám đi, sợ sa hố. Xe container, xe tải đi qua khiến mặt đường trũng sâu thành từng hố như hố bom".

Không chỉ gây nguy hiểm cho người đi đường, tuyến ĐH20 còn khiến hàng trăm hộ dân sống hai bên phải hứng chịu cảnh ô nhiễm nghiêm trọng.

Bà Lê Thị Hoa (SN 1980, xã Thiên Nhẫn) than thở: "Xe trọng tải lớn chạy ầm ầm suốt ngày đêm. Mỗi lần xe tránh ổ gà là bụi tung mù mịt, nhà cửa phải đóng kín mít vẫn không tránh khỏi. Trời mưa thì bùn bắn tung tóe".

Nhiều người dân phản ánh, vào những khung giờ cao điểm, xe container, xe chở vật liệu nối đuôi nhau hàng cây số vì tránh chỗ sụt lún. Tình trạng tai nạn nhỏ xảy ra liên tiếp do người đi xe máy bị trượt bánh hoặc "sập ổ voi" giữa đường đã trở thành nỗi ám ảnh thường nhật.

Tuyến đường liên tỉnh ĐH20 xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông (Ảnh Quang Dũng).

Theo tìm hiểu, tuyến ĐH20 ban đầu được xây dựng là đường chống lũ của các xã ven sông Lam, sau đó được mở rộng để phục vụ giao thông dân sinh.

Tuy nhiên, từ khi cầu Yên Xuân được đưa vào sử dụng, tuyến đường này đã trở thành tuyến kết nối ngắn nhất giữa hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, thu hút lượng lớn phương tiện, đặc biệt là xe tải trọng lớn, xe container và xe chở quặng mang biển Lào để tránh trạm thu phí cầu Bến Thủy.

Tình trạng xuống cấp nhanh chóng của tuyến đường một phần do lượng xe tải trọng lớn tăng đột biến, trong khi hệ thống biển báo hạn chế tải trọng và camera giám sát dọc tuyến đã bị hư hỏng hoặc nhổ bỏ, gây khó khăn cho công tác kiểm soát của lực lượng chức năng.

Ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Thiên Nhẫn, cho biết: "Khi thiết kế, tuyến đường này không được tính toán cho xe trọng tải lớn. Nhưng từ khi cầu Yên Xuân thông xe, lượng phương tiện tăng gấp nhiều lần, đặc biệt là xe đầu kéo và container. Chính vì vậy, mặt đường nhanh chóng bị cày nát.

Chúng tôi đã có báo cáo UBND tỉnh và hiện tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng khảo sát, lên phương án sửa chữa, gia cố mặt đường".