Bảo vệ chung cư lao ra dòng nước xiết cứu 2 mẹ con

Sáng 19/10, nhiều cư dân tại Khu chung cư Hòa Khánh (phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại khoảnh khắc 2 mẹ con suýt bị cuốn xuống cống ngầm trong dòng nước lũ.

Ngồi phía trước tòa nhà E2, bà Ngọc (người bán bún) vẫn còn “nổi da gà” mỗi khi nhắc lại sự việc. Bà cho biết: “Tôi vẫn còn sợ khi nghĩ về khoảnh khắc đó. Nhìn 2 mẹ con bị nước cuốn đi mà tôi chỉ biết hét lên kêu cứu”.

Khoảnh khắc người gặp nạn được cứu và ông Toàn (áo mưa trắng) chạy theo kéo xe máy đang trôi theo dòng nước (Ảnh: Yêu Đà Nẵng).

Bà Ngọc kể, 6h ngày 18/10, mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường số 4, đoạn ở trước nhà xe E1/E2 biến thành dòng chảy xiết. Nước trên núi đổ về cuồn cuộn, tràn qua mặt đường, tạo thành một dòng lũ hung hãn.

Đúng lúc ấy, một người phụ nữ chở con nhỏ khoảng 3 tuổi đi học bị dòng nước làm đổ xe. Chiếc xe trượt, trôi tuột về phía miệng cống ngầm, trong khi 2 mẹ con bị dòng nước cuốn trôi và đang chới với giữa lằn ranh sinh tử.

Thấy vậy, bà Ngọc cùng một số người dân hô hoán cầu cứu. Ông Đặng Ngọc Toàn (54 tuổi, trú tại phường Hòa Khánh) bảo vệ khu chung cư đang chuẩn bị vào ca làm việc, nghe tiếng kêu liền lao thẳng xuống dòng nước để cứu 2 mẹ con người phụ nữ.

Ông Đặng Ngọc Toàn cho hay khoảng 6h cùng ngày, như thường lệ ông đến chung cư để thay ca trực cho đồng nghiệp. Khi đến nơi, ông chưa kịp cởi áo mưa ra đã thấy người phụ nữ gặp khó khăn giữa dòng nước từ xa.

Sau đó, nghe tiếng kêu cứu, ông lập tức lao xuống dòng nước xiết để kéo 2 mẹ con lại, đẩy họ vào phía vỉa hè, nơi người dân đang đưa tay ra hỗ trợ kéo vào.

Ông Đặng Ngọc Toàn người tham gia cứu 2 mẹ con gặp nạn tại đường số 4 (Ảnh: Hoài Sơn).

“Lúc đó tôi không kịp nghĩ gì hết, chỉ biết nếu chậm một vài giây nữa là cháu bé và người phụ nữ sẽ bị cuốn theo dòng nước”, ông Toàn chia sẻ.

Theo ông Toàn, nước chảy xiết đến mức ông phải ghì chặt tay, xoay người che cho đứa bé, rồi mới đưa được cháu cho người đứng trên lề đường. Đứa bé ôm cứng vai ông, sợ hãi khóc nấc.

Sau khi thấy người gặp nạn vào khu vực an toàn, ông Toàn tiếp tục quay xuống dòng nước, chạy nhanh để cứu chiếc xe máy của người phụ nữ đang bị trôi, cách vị trí ông đứng hơn 10m.

“Cống ngầm vị trí đó sâu lắm, lún một cái là mất dấu luôn. Tôi phải mất hơn 10 phút mới kéo được xe lên vỉa hè. Nhưng quan trọng nhất là cứu được 2 mẹ con họ, rồi tôi mới lo quay lại kéo xe”, ông Toàn kể.

Theo ông Toàn, thời điểm đó mưa lớn, sấm chớp liên hồi, nước đã dâng đến nửa bánh xe, chảy xiết và rất nguy hiểm. Nhiều người đứng trên vỉa hè lo sợ, chỉ biết kêu gọi.

Ông Toàn cho hay, cháu bé sau khi được đưa lên vỉa hè có bị thương ở phần chân do trượt mạnh xuống đường. Các cư dân tại chung cư đã ủ ấm, mượn áo quần để cháu bé thay. Còn bản thân ông quần áo ướt sũng, lấm lem bùn đất.

“Tôi có đứng lại kiểm tra xem cháu bé đã an toàn chưa, rồi vội vào ca trực vì đã trễ giờ. Cứu được 2 mẹ con là tôi mừng rồi. Còn ướt, lạnh, trễ giờ làm… cũng không quan trọng”, ông Toàn nói.

Cống nước tại đường số 4 Khu công nghiệp, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Như Dân trí đã thông tin, từ đêm 17/10 đến sáng 18/10, thành phố Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài khiến nhiều đoạn đường ở Khu công nghiệp Hòa Khánh bị ngập sâu.

Tại tuyến đường Âu Cơ, khu vực gần chợ Thanh Vinh vị trí ngập cao nhất hơn 0,5m và nước chảy xiết khiến giao thông gặp nhiều khó khăn.