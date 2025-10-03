Đường bê tông ở Hà Nội vỡ toác, ô tô suýt rơi xuống mương

Chiều 3/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Bá Hoàng, Chủ tịch UBND xã Trung Giã, TP Hà Nội, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đường bê tông liên thôn của xã bị vỡ, sụt lún khiến ô tô suýt rơi xuống mương nước.

Đường bê tông vỡ toác khi ô tô đi qua (Ảnh: Sóc Sơn).

Theo ông Hoàng, khoảng 9h30 cùng ngày, một thầy giáo điều khiển ô tô đi vào đường liên thôn của thôn Đa Hội để phát quà trung thu cho các cháu. Khi xe đi tới đoạn đường bê tông qua mương nước thì đường bị vỡ, ô tô bị tụt xuống đường, suýt rơi xuống mương.

"Rất may khi đó không có ai bị thương. Sau khi nhận được thông tin, chính quyền đã cử cán bộ phối hợp với các lực lượng đưa ô tô ra khỏi khu vực bị sụt, đồng thời yêu cầu phòng kinh tế xem xét phương án khắc phục tuyến đường", ông Hoàng nói.