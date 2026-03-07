Dùng cân lệch 100g để bán hải sản, tiểu thương ở TPHCM bị mời làm việc

Ngày 7/3, chính quyền xã Long Hải (TPHCM) đã mời làm việc với một tiểu thương bị du khách phản ánh cân gian khi bán hải sản.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip phản ánh một tiểu thương bán hải sản tại khu vực bãi biển Dinh Cô, xã Long Hải, sử dụng cân không đạt tiêu chuẩn khi bán hàng cho du khách.

Chính quyền xã Long Hải mời bà H. đến làm việc (Ảnh: Thanh Đức).

Trước thông tin phản ánh, sáng 7/3, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Long Hải phối hợp với công an xã và các đơn vị liên quan làm việc với bà H.T.N.H. (ngụ tổ 11, ấp Hải Phong 1) để xác minh vụ việc.

Tại buổi làm việc, bà H. thừa nhận ngày 4/3 đã sử dụng cân không đạt tiêu chuẩn khi bán hải sản cho một du khách. Cụ thể, nữ tiểu thương này đã bán 2,6kg cua với giá 530.000 đồng và 1,2kg tôm với giá 340.000 đồng. Chiếc cân mà bà H. sử dụng bị sai lệch khoảng 100g, khiến trọng lượng hải sản mà khách nhận được ít hơn thực tế.

Bà H. cho biết, chiếc cân được sử dụng từ năm 2023 và có dấu hiệu hư hỏng, dẫn đến sai số khi cân.

Chiếc cân bà H. sử dụng để bán hải sản cho du khách (Ảnh: Thanh Đức).

Sau khi được cơ quan chức năng giải thích và nhắc nhở về hành vi sai phạm, bà H. cam kết tự hủy chiếc cân cũ, mua cân mới đạt tiêu chuẩn; thực hiện mua bán đúng số lượng, chất lượng, không để xảy ra tình trạng tương tự.

Theo chính quyền xã Long Hải, vụ việc là lời nhắc nhở đối với các hộ kinh doanh tại khu vực du lịch cần tuân thủ quy định, bảo đảm quyền lợi du khách và môi trường kinh doanh minh bạch.

Là địa phương đón hàng triệu lượt du khách mỗi năm, chính quyền xã Long Hải xác định uy tín và niềm tin của du khách là yếu tố quan trọng để phát triển du lịch bền vững.

Do đó, địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm quy định, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Long Hải văn minh, thân thiện và an toàn.