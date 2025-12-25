Kỷ luật 23 cán bộ diện Trung ương quản lý trong năm 2025

Chiều 25/12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) họp phiên thứ 29 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả hoạt động năm 2025 và chương trình công tác năm 2026.

Ông Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, thông tin tại cuộc họp báo (Ảnh: Thế Kha).

23 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật

Thông tin về kết quả cuộc họp, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương cho biết từ đầu năm đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 330 tổ chức đảng và 9.600 đảng viên.

Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 23 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 6 trường hợp bị xử lý hình sự.

Qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính trên 75.000 tỷ đồng và 633ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 928 tập thể và hơn 3.000 cá nhân.

Các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố mới 3.325 vụ/8.516 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ, trong đó có 585 vụ án/1.585 bị can về các tội tham nhũng.

Đến nay các cơ quan tố tụng đã kết thúc điều tra, truy tố, hoàn thành xét xử sơ thẩm một số vụ án trọng điểm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo; trong đó kết thúc điều tra, ban hành cáo trạng truy tố vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế); Công ty ZHolding và liên quan dự án giao đất tại sân bay Nha Trang.

Các cơ quan tố tụng cũng đã hoàn thành xét xử sơ thẩm các vụ án xảy ra tại tập đoàn Thuận An, tập đoàn Phúc Sơn, dự án Sài Gòn - Đại Ninh (Lâm Đồng), dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Lâm Đồng; Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị liên quan; Trung tâm ứng cứu máy tính Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông; tập đoàn Thái Sơn, Công ty CP Đất hiếm Việt Nam; Tổng công ty Chè Việt Nam; dự án Khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, Đồng Nai; Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam…

Bên cạnh đó, công tác thu hồi tài sản tiếp tục có chuyển biến tích cực. Năm nay, các cơ quan tố tụng đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa, thu giữ số tài sản trị giá trên 1.270 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác.

Riêng các vụ án Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, trong giai đoạn thi hành án dân sự đã thu hồi gần 22.500 tỷ đồng (đạt 55%), nâng tổng số tiền thu hồi được từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay lên tới 119.830 tỷ đồng.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Nguyễn Hải).

Rà soát, xử lý đối với hơn 1.150 dự án và gần 11.000 cơ sở nhà, đất dôi dư

Ban Nội chính Trung ương cho biết, công tác phòng, chống lãng phí được chỉ đạo đẩy mạnh, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa vào khai thác, sử dụng nhiều công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí theo đúng nguyên tắc “không để lãng phí kéo dài nhưng cũng không hợp thức hóa sai phạm”, góp phần khơi thông nguồn lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Qua rà soát của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, phân loại, có phương án xử lý đối với gần 3.000 công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Đến nay đã hoàn thành rà soát, xử lý đối với hơn 1.150 dự án và gần 11.000 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Nhất là đã hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng đối với dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Thanh tra Chính phủ đã quyết liệt triển khai, hoàn thành thanh tra đối với hơn 70 dự án, chỉ đạo hoàn thành thanh tra đối với 421 dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo.

Ngoài ra, năm nay các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã đưa gần 100 vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vào theo dõi, chỉ đạo; đã xử lý 98 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trong đó có 46 trường hợp bị xử lý hình sự.