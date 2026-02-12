Dự kiến Quốc hội khóa mới có 43,4% đại biểu chuyên trách ở Trung ương

Ngày 12/2, Ủy ban Công tác đại biểu phối hợp với Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Văn hóa và Xã hội tổ chức Hội nghị bồi dưỡng dành cho người lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội. Hội nghị bồi dưỡng tập trung nâng cao chất lượng ứng cử viên nữ, ứng cử viên dân tộc thiểu số và ứng cử viên làm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh chỉ còn hơn 1 tháng nữa, cử tri cả nước sẽ bước vào ngày hội lớn của toàn dân - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh (Ảnh: Hồng Phong).

“Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, nơi nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, lựa chọn những người đại diện xứng đáng thay mặt cử tri quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia và địa phương trong giai đoạn phát triển mới”, bà Thanh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh lưu ý chất lượng hoạt động của nhiệm kỳ mới phụ thuộc trước hết vào chất lượng đội ngũ đại biểu. Vì vậy, việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho các ứng cử viên, nhất là những người lần đầu tham gia ứng cử, ứng cử viên nữ và người dân tộc thiểu số, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Nhấn mạnh Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, bà Thanh cho rằng chất lượng hoạt động của Quốc hội được quyết định bởi bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm của từng đại biểu.

Đại biểu Quốc hội vì thế phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, chuyên môn và kỹ năng nghị trường tốt; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và Nhân dân lên trên hết.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI (Ảnh: Hồng Phong).

Đặc biệt, đại biểu Quốc hội cần giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào nghị trường. “Niềm tin và sự tín nhiệm của cử tri chính là thước đo cao nhất đối với người đại biểu”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo bà, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm nâng cao tỷ lệ và chất lượng đại diện của phụ nữ và người dân tộc thiểu số trong các cơ quan dân cử vì việc này không chỉ bảo đảm tính đại diện, mà còn mang đến cho nghị trường những góc nhìn đa chiều, thực tiễn và sâu sắc hơn, góp phần làm cho chính sách ngày càng sát thực và nhân văn.

Đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, bà Thanh nhấn mạnh đây là những đại biểu làm việc toàn thời gian tại các cơ quan của Quốc hội, giữ vai trò nòng cốt trong việc nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, đại biểu chuyên trách ở Trung ương chiếm 22,25%; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm 17,84%; đại biểu nữ chiếm 30,26%.

Bước sang nhiệm kỳ khóa XVI, dự kiến đại biểu ở các cơ quan Trung ương sẽ chiếm 43,4%; đại biểu là người dân tộc thiểu số bảo đảm ít nhất 18%, đồng thời quan tâm các dân tộc rất ít người chưa có đại diện; đại biểu nữ bảo đảm ít nhất 35% trong danh sách chính thức những người ứng cử.

“Những con số này thể hiện quyết tâm nâng cao tính chuyên nghiệp, tính đại diện và chất lượng hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn phát triển mới”, bà Thanh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh lưu ý, hành trình để có thể từ "người ứng cử" thành công trúng cử trở thành "người đại biểu" là một thử thách lớn. Các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI phải thực hiện vận động bầu cử đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính dân chủ, công khai, bình đẳng.

Mỗi ứng viên bước vào cuộc vận động bầu cử với tinh thần thượng tôn pháp luật; chinh phục niềm tin của cử tri bằng tài năng, tâm huyết, trách nhiệm và phẩm chất đạo đức của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân để xứng đáng được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Hồng Phong).

Tại Hội nghị tập huấn, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI được nghe giới thiệu khái quát về Quốc hội, quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội; sự tham gia của phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số tại Quốc hội; kinh nghiệm lựa chọn nội dung Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ; kinh nghiệm lựa chọn nội dung Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội là dân tộc thiểu số; kỹ năng xây dựng và trình bày Chương trình hành động.

Các đại biểu cũng được thực hành xây dựng và trình bày Chương trình hành động; chia sẻ kinh nghiệm và thực hành giao tiếp với cơ quan báo chí, truyền thông trong vận động tranh cử...