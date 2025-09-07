Phát hiện khảo cổ chấn động: Bộ xương "chiến binh Tràng An" 13.000 năm tuổi

Ngày 7/9, thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết, các nhà khoa học vừa phát hiện khảo cổ chấn động trên địa bàn.

Một bộ xương “chiến binh Tràng An” - bằng chứng cổ xưa nhất về xung đột giữa con người ở Đông Nam Á lục địa - được tìm thấy trong Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Bộ xương người cổ đại được phát hiện tại Thung Bình 1 trong Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An ở Ninh Bình (Ảnh: Thanh Bình).

Theo đó, trong khuôn khổ Dự án khảo cổ học SUNDASIA, tại hang Thung Bình 1 thuộc Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An (Ninh Bình), các nhà khoa học đã phát hiện và công bố các thông tin khoa học quý giá về một bộ xương người đàn ông khỏe mạnh, cao khoảng 1,7m và qua đời khi 35 tuổi.

Bộ hài cốt được bảo tồn đặc biệt tốt, được các nhà nghiên cứu xác định có niên đại cách đây khoảng 13.000 năm.

Phát hiện quan trọng này mang lại các bằng chứng mới, cái nhìn mới trong lĩnh vực khảo cổ học, cổ nhân học, di truyền học và tương tác xã hội của cộng đồng cư dân thời tiền sử ở Việt Nam và Đông Nam Á.

Các nhà khoa học xác định, nguyên nhân tử vong của người đàn ông này là do chấn thương ở phần xương sườn trên giáp cổ, bởi một công cụ có đầu nhọn làm bằng đá thạch anh đâm vào, sau đó gây nhiễm trùng.

Các nhà khoa học lấy mẫu bộ hài cốt để phân tích các yếu tố có liên quan đến bộ xương "chiến binh Tràng An" (Ảnh: Thanh Bình).

Sau khi bị thương, người đàn ông này có thể đã sống được thêm từ vài tuần tới vài tháng trước khi qua đời. Đây có thể là bằng chứng lâu đời nhất về sự xung đột giữa những con người tiền sử ở Đông Nam Á lục địa, đồng thời thể hiện sức sống mãnh liệt của họ khi cố gắng vượt qua chấn thương để sống sót.

Kết quả phân tích hình thái sọ của bộ xương này cũng xác nhận, đây là một người săn bắt, hái lượm bản địa, có mối quan hệ chặt chẽ với các cộng đồng Đông Nam Á.

Bộ xương người đàn ông này được bảo tồn khá tốt trong môi trường hang động, nhờ đó các nhà nghiên cứu đã kiểm nghiệm được chi tiết các mô hình khác nhau về quan hệ sinh học, thu được các bằng chứng DNA ty thể cổ xưa nhất từng biết đến tại Việt Nam.

Giải trình DNA ty thể của bộ xương này cũng cho thấy, người cổ Thung Bình 1 thuộc nhánh M (macrohaplogroup M) dòng bản địa, có quan hệ di truyền với các cộng đồng săn bắt - hái lượm sớm ở Đông Nam Á và Nam Á.

Từ mẫu xương cách ngày nay khoảng 13.000 năm, các nhà khoa học phân tích DNA ty thể và phát hiện nhiều yếu tố quan trọng (Ảnh: Thanh Bình).

Đại diện Sở Du lịch Ninh Bình cho hay, phát hiện “chiến binh Tràng An” này mang lại nhiều giá trị khoa học.

Bằng chứng hiếm về xung đột: Đây là một trong những trường hợp hiếm hoi tìm thấy di cốt người tiền sử với dấu vết chấn thương, cung cấp cái nhìn sâu sắc về đời sống khắc nghiệt và sự tồn tại của bạo lực trong xã hội săn bắt, hái lượm cuối kỷ Pleistocene;

Về di truyền học cổ đại: Mẫu DNA ty thể chiết xuất từ xương là mẫu DNA cổ xưa nhất từng được phân tích tại Việt Nam. Kết quả cho thấy mối quan hệ di truyền với các cộng đồng săn bắt, hái lượm ở Đông Nam Á và Nam Á, đồng thời có sự tiếp nối với người Việt hiện đại;

Sự giao lưu văn hóa: Mũi nhọn thạch anh được tìm thấy không giống với các công cụ đá tại Thung Bình 1, gợi mở hai khả năng: đây có thể là một sản phẩm ngoại lai do xung đột hoặc giao lưu với các nhóm cư dân khác, hoặc là một dạng công nghệ chế tạo mới do cư dân Tràng An tự phát triển.

Đại diện Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình chia sẻ, phát hiện này mang ý nghĩa vô cùng to lớn, không chỉ đối với giới khoa học mà còn là niềm tự hào của người dân Ninh Bình nói riêng và cả nước nói chung. Khám phá này là một mảnh ghép quý giá, làm sáng tỏ lịch sử tiến hóa, sự thích ứng và tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên trong khu vực Đông Nam Á.