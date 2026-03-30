Đồng Tháp, Vĩnh Long kiện toàn lãnh đạo chủ chốt

Ông Trần Trí Quang tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Ngày 30/3, HĐND tỉnh Vĩnh Long khoá XI nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất, tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, UBND.

Ông Nguyễn Minh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khoá X, tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long gồm bà Lê Thị Thúy Kiều, ông Nguyễn Văn Tuấn và ông Kim Rương.

Đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh (Ảnh: CTV).

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông: Đặng Văn Chính, Nguyễn Trúc Sơn, Châu Văn Hoà, Nguyễn Quỳnh Thiện và bà Nguyễn Thị Bé Mười.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Trần Văn Lâu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh, nhiệm kỳ mới đặt ra nhiều thời cơ, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Yêu cầu đặt ra của tỉnh Vĩnh Long hiện nay là phải tập trung cho tăng trưởng để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số...

“Tôi mong muốn trong nhiệm kỳ này, HĐND tỉnh Vĩnh Long phải phát huy hơn nữa những kinh nghiệm, kết quả đạt được trong đó, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm", ông Lâu nói.

Ông cũng yêu cầu các đại biểu được tín nhiệm giao trọng trách cần nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc; phát huy năng lực, giữ gìn đoàn kết; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 và các phó chủ tịch và thành viên UBND tỉnh (Ảnh: CTV).

Ông Ngô Chí Cường đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh

Cùng ngày, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tiến hành kỳ họp thứ nhất, tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐND và UBND.

Ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp thay bà Châu Thị Mỹ Phương với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, đạt 100% số đại biểu có mặt tán thành.

Các phó chủ tịch HĐND gồm các ông Phạm Văn Chuẩn và Trần Thanh Nguyên.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp đã bầu ông Phạm Thành Ngại - Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông: Trần Văn Dũng, Nguyễn Thành Diệu, Huỳnh Minh Tuấn, Nguyễn Phước Thiện.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Ngô Chí Cường nhấn mạnh: “Trong nhiệm kỳ mới, Thường trực HĐND, các Ban và toàn thể đại biểu sẽ tập trung đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật”.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp cam kết cùng tập thể phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, hành động quyết liệt, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, đáp ứng kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân.

Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (Ảnh: CTV).

Theo ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, trên cơ sở bám sát nguyên tắc “Toàn diện - trọng tâm - kết nối - bứt phá và phát triển bền vững”, tập thể UBND tỉnh cam kết tập trung cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bằng những giải pháp đồng bộ, quyết liệt và phù hợp với thực tiễn.

UBND tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết một cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, gắn với phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm.