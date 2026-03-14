Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư xin lỗi, xử lý nhà thầu làm 8 nhà dân cheo leo

Ngày 14/3, Văn phòng UBND tỉnh ban hành kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND xã Tân Lợi, Sở Xây dựng về vụ việc hạ cốt nền khiến 8 nhà dân cheo leo.

Theo đó, ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư dự án) chủ trì, phối hợp với UBND xã Tân Lợi tổ chức cuộc họp xin lỗi người dân, công khai các hạn chế trong quá trình thi công dự án nâng cấp, mở rộng ĐT753.

Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tổ chức thực hiện giải quyết các vấn đề kỹ thuật ở khu vực hạ cốt nền đường thuộc dự án trên, nhằm đảm bảo an toàn cho phương tiện qua lại, an toàn cho người dân, tránh xảy ra sạt lở.

Trong trường hợp để xảy ra sạt lở gây mất an toàn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Khu vực hạ cốt nền ĐT 753 qua xã Tân Lợi, Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Bên cạnh đó, chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định và gia cố, di dời các trụ điện tại khu vực hạ cốt nền.

Chủ đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức xem xét, xử lý trách nhiệm của đơn vị thi công, đơn vị giám sát thực hiện dự án để xảy ra các vi phạm, tồn tại ở dự án đang thi công.

Kết quả xử lý trách nhiệm báo cáo về UBND tỉnh Đồng Nai trước ngày 19/3.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai lưu ý UBND xã Tân Lợi cần nâng cao trách nhiệm về giám sát đầu tư của cộng đồng và trình tự, thủ tục thực hiện. Cộng đồng giám sát các chương trình, dự án để đảm bảo minh bạch, tuân thủ quy hoạch và kế hoạch sử dụng vốn, nhằm phát hiện và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm, lãng phí theo Luật Đầu tư công.

Sở Xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, chủ đầu tư dự án ĐT753 rà soát, đánh giá hồ sơ thiết kế, thi công của dự án; xác định, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm xảy ra vụ việc hạ cốt nền đường khiến nhà dân cheo leo.

Ngoài ra, Sở Xây dựng có trách nhiệm rà soát, đánh giá quy trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở của dự án ĐT753. Đồng thời, Sở Xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở của dự án và các nội dung có liên quan, xử lý nghiêm các nội dung vi phạm trong quá trình thi công…

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu phối hợp các đơn vị có liên quan kiểm tra việc thu hồi khoáng sản từ hoạt động cải tạo, xây dựng công trình trên đất ở, đất nông nghiệp; khẩn trương rà soát, thống kê chính xác khối lượng đất đào ở khu vực hạ cốt nền, bãi thải và đánh giá sự phù hợp quy định của pháp luật để đề xuất UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753 (nối phường Đồng Xoài đến cầu Mã Đà) được phê duyệt vào cuối năm 2023, có chiều dài 13km. Tuyến đường đi qua xã Đồng Tâm, Tân Lợi và phường Bình Phước.

Công trình gồm 4 gói thầu xây lắp, tổng mức đầu tư khoảng 480 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.