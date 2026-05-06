Đồng Nai triển lãm nhiều tư liệu quý hiếm thời thành lập dinh Trấn Biên xưa

Ngày 6/5, Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai khai mạc triển lãm tài liệu lưu trữ với chủ đề Từ dấu ấn Trấn Biên xưa đến vùng đất Đồng Nai nay, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai).

Theo Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai, triển lãm giới thiệu hơn 200 tài liệu, tư liệu quý hiếm, trong đó có phiên bản Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới, cùng nhiều bản đồ, họa đồ và văn bản hành chính qua các thời kỳ, phản ánh sinh động tiến trình lịch sử của vùng đất Đồng Nai.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm (Ảnh: Hoàng Bình).

Không gian trưng bày được bố cục thành 3 phần. Phần đầu khắc họa những dấu mốc hình thành vùng đất, từ Trấn Biên thời phong kiến đến quá trình điều chỉnh địa giới hành chính. Phần hai tái hiện chặng đường đấu tranh cách mạng của nhân dân Đồng Nai qua các thời kỳ, từ thời Pháp thuộc đến hai cuộc kháng chiến. Phần ba giới thiệu giai đoạn xây dựng, phát triển từ năm 1975 đến nay, với các thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Theo ông Đặng Thanh Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai, triển lãm là dịp công bố các nguồn sử liệu gốc, góp phần tái hiện quá trình hình thành và phát triển của địa phương gắn với lịch sử mở cõi phương Nam. Đồng Nai có bề dày lịch sử 327 năm, khởi nguồn từ Trấn Biên - một trong những đơn vị hành chính đầu tiên ở Nam Bộ. Trải qua nhiều giai đoạn, địa phương đã vươn lên trở thành trung tâm kinh tế - xã hội quan trọng của khu vực phía Nam.

Người dân tham quan triển lãm (Ảnh: Hoàng Bình).

Những tài liệu lưu trữ được giới thiệu đợt này được xem là “ký ức quốc gia” vừa phục vụ công tác quản lý, vừa góp phần khơi dậy lòng tự hào của cha ông. Đồng thời, khẳng định những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai đạt được sau 50 năm xây dựng và phát triển.

Triển lãm mở cửa miễn phí cho người dân và du khách tham quan từ ngày 6 đến 22/5 tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Đồng Nai; sau đó tiếp tục phục vụ theo nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Mộc bản tư liệu Chúa Nguyễn Phúc Chu bắt đầu đặt phủ Gia Định, dựng lên dinh Trấn Biên năm 1698 (Ảnh: Hoàng Bình).

Thành phố Đồng Nai hiện có diện tích tự nhiên hơn 12.730km2, quy mô dân số gần 4,5 triệu người và 95 đơn vị hành chính cấp xã gồm 33 phường và 62 xã.