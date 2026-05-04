Lốc xoáy đầu mùa mưa hất tung mái trường học ở Đồng Nai

Chiều 4/5, ông Trương Quốc Phong, Chủ tịch UBND xã Bình An (thành phố Đồng Nai), cho biết khoảng 15h, trên địa bàn xã xảy ra cơn mưa lớn kèm dông lốc đã quật tung mái tôn tầng 3 của Trường Tiểu học Bình An, khiến học sinh và giáo viên hốt hoảng, may mắn không có thương vong.

"Mái tôn bị gió quật, hất tung xuống sân trường. May mắn, lúc xảy ra dông lốc không có học sinh chơi ở sân trường", ông Phong nói.

Cơn lốc hất bay mái tôn tại Trường Tiểu học Bình An (Ảnh: CTV).

Lốc xoáy cũng làm nhiều cây xanh đổ rạp, nhiều bảng quảng cáo, bảng hiệu kinh doanh hư hỏng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo địa phương đã cử lực lượng thanh niên, dân phòng, lực lượng công an, quân đội đến hỗ trợ nhà trường dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

Trước đó, chiều 3/5, dông lốc cũng quét qua xã Bù Đăng, làm nhiều nhà dân tốc mái, hàng chục hecta sầu riêng và cây ăn trái bị đổ gãy, hơn 25 tấn sầu riêng bị hư hỏng.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn thành phố Đồng Nai, những ngày qua khu vực Nam Bộ đang bước vào mùa mưa, thường xuất hiện mưa lớn kèm dông lốc vào chiều và tối.