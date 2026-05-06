Hàng trăm xe container chở sầu riêng ùn ứ chờ kiểm định ở Đồng Nai

Ngày 6/5, ông Mai Văn Hiền, Chủ tịch UBND phường Dầu Giây (thành phố Đồng Nai), cho biết những ngày qua, hàng trăm xe container chở sầu riêng đậu kín khu vực Bến xe Dầu Giây. Thời điểm cao điểm, bến xe không còn chỗ, nhiều tài xế phải đưa xe vào các tuyến đường dân sinh, khu trung tâm hành chính phường và dọc quốc lộ 1A để đậu.

Theo ông Hiền, nguyên nhân là do Bến xe Dầu Giây cho một đơn vị thuê làm nơi lấy mẫu kiểm định sầu riêng phục vụ xuất khẩu. Lượng lớn xe container từ nhiều địa phương đổ về, xếp hàng chờ kiểm định chất lượng.

Xe container chở sầu riêng xếp hàng dài ở một đường dân sinh trên địa bàn phường Dầu Giây (Ảnh: Phú Việt).

Lãnh đạo UBND phường Dầu Giây cho biết, ngay khi xảy ra tình trạng trên, địa phương đã chỉ đạo Công an phường làm việc với đơn vị quản lý Bến xe Dầu Giây để triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, xử lý các tình huống phát sinh. Đồng thời, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức điều tiết, phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông khu vực.

Ông Mai Văn Hiền cho biết: “Bến xe Dầu Giây không thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương nên chúng tôi chưa nắm việc đơn vị này cho thuê mặt bằng để kiểm định sầu riêng có đúng quy định hay không. Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục làm việc với các đơn vị liên quan để xác định đơn vị kiểm định, làm rõ việc cho thuê bãi tập kết có được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hay không, đồng thời hạn chế phát sinh các tình huống phức tạp”.

Theo một tài xế chở sầu riêng, tất cả xe xuất khẩu sang Trung Quốc đều phải lấy mẫu kiểm định chất lượng. Sau khi lấy mẫu, chủ xe phải chờ khoảng 24 giờ mới có kết quả. Trường hợp không đạt, tài xế buộc phải chở hàng quay về. Theo quy định, sầu riêng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc phải có chứng nhận kiểm nghiệm về hóa chất và kim loại nặng.