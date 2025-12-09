Đồng Nai thu ngân sách đạt khoảng 100.000 tỷ đồng

Sáng 9/12, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X khai mạc kỳ họp thứ 8 nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày với nhiều nội dung quan trọng.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai, nhấn mạnh, kỳ họp lần này có nhiều nội dung lớn, tác động trực tiếp đến phát triển của tỉnh trong năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2031.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, trao đổi với Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bảo tại Kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Nai sáng 9/12 (Ảnh: Phước Tuần).

Bà Tôn Ngọc Hạnh cho biết, năm 2025 là năm bản lề đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi tỉnh Đồng Nai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, mở ra không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn về diện tích, dân số và kinh tế. Trong năm 2025, Đồng Nai đã hoàn thành đạt và vượt 28/30 chỉ tiêu của Nghị quyết HĐND tỉnh (6 chỉ tiêu vượt, 22 chỉ tiêu đạt). GRDP tăng 9,63%, vượt 1,13% so với chỉ tiêu Chính phủ giao, thuộc nhóm tỉnh có mức tăng trưởng cao nhất cả nước.

Quy mô kinh tế đạt gần 751.000 tỷ đồng. Sản xuất công nghiệp tăng 15,02%; kim ngạch xuất khẩu trên 34 tỷ USD, xuất siêu 8,4 tỷ USD. Thu ngân sách đạt khoảng 100.000 tỷ đồng, bằng 134% dự toán. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội gần 180.000 tỷ đồng; thu hút FDI 3,023 tỷ USD.

Theo Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Tôn Ngọc Hạnh, các dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy nhanh, tạo nền tảng liên kết vùng bền vững. Văn hóa - xã hội phát triển hài hòa; an sinh xã hội được bảo đảm, hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, dột nát trước 6 tháng; hoàn thành hơn 4.200 căn nhà ở xã hội, đạt 100%.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai, chủ trì kỳ họp HĐND tỉnh (Ảnh: Hoàng Bình).

Bà Tôn Ngọc Hạnh nhấn mạnh, kỳ họp lần này với khối lượng công việc rất lớn và rất quan trọng. Bên cạnh việc xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025; các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2026; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030; tình hình ước thực hiện ngân sách năm 2025 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2026.

Ngoài ra, HĐND tỉnh xem xét, thông qua các vấn đề quan trọng của tỉnh trên cơ sở xem xét các dự thảo nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết mang tính chiến lược như: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026 và giai đoạn 2026-2030; bảng giá đất lần đầu năm 2026; các dự án giao thông lớn theo hình thức PPP như kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành; cầu Cát Lái; cầu Long Hưng (Đồng Nai 2)...