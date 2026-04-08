Đồng Nai thông tin về clip CSGT đuổi theo người vi phạm

Ngày 8/4, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về clip lan truyền trên mạng xã hội với nội dung "CSGT chạy xe mô tô cầm gậy đuổi theo đánh người vi phạm giao thông làm té ngã xuống đường chết tại chỗ". Cơ quan chức năng khẳng định thông tin này là sai sự thật.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, clip nêu trên liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Xuân Lộc. Đây là trường hợp một đôi nam nữ điều khiển xe mô tô vi phạm giao thông và tự té ngã.

Người điều khiển phương tiện là anh Bùi Trung Q. (SN 2001, ngụ xã Xuân Lộc); người ngồi phía sau là chị Châu Thùy V. (SN 2004, ngụ xã Xuân Hòa).

Hình ảnh trong clip lan truyền trên mạng về hình ảnh CSGT tỉnh Đồng Nai (Ảnh: CTV).

Qua làm việc với anh Bùi Trung Q. và chị Châu Thùy V., cả hai thừa nhận anh Q. không có giấy phép lái xe, phương tiện không gắn gương chiếu hậu. Khi thấy lực lượng CSGT tuần tra, do lo sợ bị kiểm tra, xử phạt nên anh Q. tăng ga bỏ chạy. Do thiếu kỹ năng lái xe và tâm lý hoảng sợ, anh Q. tự té ngã.

Anh Q. khẳng định tại thời điểm xảy ra tai nạn không có bất kỳ tác động vật lý nào từ lực lượng CSGT.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, tổ công tác CSGT đã hỗ trợ đưa cả hai đến Trung tâm Y tế khu vực Xuân Lộc kiểm tra và điều trị. Anh Q. bị trầy xước tay, chân, mẻ xương bánh chè đầu gối, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh tiếp tục điều trị. Chị V. không bị thương nên không nhập viện.

Liên quan vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai đã làm việc với B.T.G. (SN 1985, ngụ xã Xuân Lộc) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng. Tại cơ quan công an, người này thừa nhận vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ bài viết trên Facebook, xóa video trong điện thoại và cam kết không tái phạm.

Cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người này về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.