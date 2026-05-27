Đồng Nai phát triển nhà ở xã hội cho thuê gần các khu công nghiệp

Ngày 27/5, ông Nguyễn Kim Long, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Đồng Nai, cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai vừa thống nhất chủ trương quy hoạch và phát triển nhà ở xã hội gần các khu công nghiệp có đông công nhân lao động, nhất là những địa bàn đang "nóng" về nhu cầu nhà ở.

Các dãy nhà ở xã hội cho thuê tại phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai (Ảnh: Nam Anh).

Theo chủ trương của thành phố Đồng Nai, trước hết thành phố sẽ phát triển nhà ở xã hội cho thuê ở gần các khu công nghiệp có đông công nhân sinh sống và làm việc như khu công nghiệp Amata, Nhơn Trạch và các khu công nghiệp đông công nhân. Thành phố đã giao Sở Xây dựng tiếp tục rà soát các khu đất gần đô thị, khu công nghiệp để mở rộng quỹ đất phát triển nhà ở xã hội cho thuê, đáp ứng nhu cầu của công nhân lao động, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.

Theo ông Nguyễn Kim Long, việc tiếp tục bổ sung quỹ đất gần các khu công nghiệp để phát triển các dự án nhà ở xã hội theo hình thức cho thuê là chủ trương mới của Trung ương, góp phần giúp người lao động tiếp cận chỗ ở với chi phí hợp lý, giảm áp lực an cư tại các đô thị công nghiệp phát triển nhanh. Hiện, thành phố đủ cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội cho thuê.

Cụ thể, ngoài việc thành phố quy hoạch quỹ đất hơn 1.000ha, cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư, xây dựng dự án ngày càng đơn giản và rút ngắn thời gian sẽ thu hút được các nhà đầu tư vào lĩnh vực này. Mặt khác, đối tượng hưởng thụ chính sách được mở rộng nên cơ hội cũng rộng mở hơn với người có nhu cầu về nhà ở.

Một dự án nhà ở xã hội tại phường Phước Tân (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai, trong năm 2025 tổng nhu cầu nhà ở khoảng 600.000-650.000 người, tương ứng khoảng 150.000-160.000 căn nhà ở xã hội. Đồng Nai hoàn thành hơn 4.600 căn nhà ở xã hội, đạt 112% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, mức cao nhất trong 10 năm qua. Quý I, Đồng Nai có 73 dự án nhà ở xã hội đang triển khai, với quy mô khoảng 71.800 căn hộ.