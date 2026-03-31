Chủ tịch Đồng Nai khảo sát 3 khu công nghiệp mới gần sân bay Long Thành

Ngày 31/3, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh đã đi khảo sát, kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng các khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp (giai đoạn 1); Xuân Quế - Sông Nhạn (giai đoạn 1) và Long Đức 3. Cả 3 khu công nghiệp có vị trí gần sân bay Long Thành.

Tại buổi làm việc, các địa phương báo cáo khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn quy mô rộng 1.000ha vẫn còn 30ha đất của người dân đang làm thủ tục bồi thường. Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp rộng 1.000ha còn 75ha đất chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Riêng khu công nghiệp Long Đức 3, cơ bản đã xong công tác xác định mặt bằng; đã được tỉnh ban hành quyết định giao, cho thuê đất.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai nghe nhà đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện dự án (Ảnh: Phú Việt).

Đại diện chủ đầu tư cho hay hiện nay doanh nghiệp đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để khởi công các khu công nghiệp. Tuy nhiên, những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến mục tiêu triển khai dự án và đưa vào hoạt động, thu hút đầu tư thứ cấp trong năm 2027. Các dự án được xây dựng theo hướng khu công nghiệp thế hệ mới, chất lượng cao, xanh, hiện đại phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp và mục tiêu thu hút đầu tư của tỉnh. Để có thể triển khai thuận lợi và kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn rất cần sự hỗ trợ từ tỉnh, các sở, ngành, địa phương.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út nhận định 3 khu công nghiệp cùng hệ thống hạ tầng kết nối có vai trò quan trọng trong mở rộng không gian phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư hành động ngay, quyết liệt, đồng bộ, tập trung cao độ tháo gỡ toàn bộ khó khăn, vướng mắc, không tồn đọng kéo dài. Trong đó cần tăng cường phối hợp thực chất, rõ trách nhiệm từng cấp, từng cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu lĩnh vực.

Phối cảnh khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp (Ảnh: Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai).

Bên cạnh công tác mặt bằng, những vấn đề đường giao thông kết nối, nguồn điện phục vụ cho các khu công nghiệp, các đơn vị liên quan trên tinh thần trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, lựa chọn giải pháp đầu tư, đảm bảo phục vụ công tác thi công cũng như khi dự án đi vào hoạt động.

"Các sở, ban ngành, địa phương tập trung lên phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án nói trên phải cơ bản hoàn tất trước ngày 15/4", ông Út nhấn mạnh.