Đồng Nai là thành phố trực thuộc Trung ương từ 30/4

Sáng 24/4, Quốc hội tán thành thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ 30/4. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh tỉnh Đồng Nai được đổi tên để hoạt động với tên gọi thành phố Đồng Nai kể từ thời điểm này.

Theo quyết nghị của Quốc hội, thành phố Đồng Nai được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai.

Thành phố Đồng Nai giáp TPHCM, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia.

Đồng Nai trở thành thành phố thứ 7 trực thuộc Trung ương sau Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế.

Các đại biểu đoàn Đồng Nai cảm ơn Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai (Ảnh: Hồng Phong).

Quốc hội giao Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh Đồng Nai (HĐND, UBND TP Đồng Nai kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành) và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương theo quy định; ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Theo nghị quyết của Quốc hội, văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền ban hành, cấp trước khi nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi bởi cơ quan, người có thẩm quyền.

Kể từ 30/4, ngoài các chế độ, chính sách đối với thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ chế, chế độ, chính sách đặc thù đối với tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục được thực hiện trên địa bàn thành phố Đồng Nai cho đến hết giai đoạn áp dụng hoặc đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Báo cáo giải trình, tiếp thu của Chính phủ trước khi đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết khẳng định, tỉnh Đồng Nai đáp ứng 5/5 điều kiện thành lập thành phố theo quy định.

Sau khi được thành lập, Đồng Nai được định hướng phát triển trở thành hình mẫu tiên phong của Việt Nam về nền kinh tế công nghiệp công nghệ cao và bền vững.

Mô hình này đặt trọng tâm vào sản xuất chế tạo xanh và tiên tiến, nông nghiệp công nghệ cao, cùng với vai trò là cửa ngõ logistics mang tầm quốc tế.

Hệ thống các giải pháp về thúc đẩy liên kết vùng, chuyển giao công nghệ, trung tâm logistic, trung tâm đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cho khu vực phía Nam dự kiến được triển khai đồng bộ, xuyên suốt.

Theo Chính phủ, đây sẽ là nền tảng vững chắc, khẳng định vị trí, vai trò của Đồng Nai trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng và là đô thị chia sẻ, tương hỗ cùng phát triển với siêu đô thị TPHCM.